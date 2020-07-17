費鴻泰臉書。

14日國民黨立委為了阻止蔡英文總統提名具有高度爭議性的陳菊當監察院長，佔領了立法院議場，過程中藍委費鴻泰的手腕韌帶受傷送醫，目前韌帶重建手術順利，目前恢復中。而這兩天藍綠兩黨在立院的衝突，費鴻泰痛批民進黨太丟臉了！明明在立法院占多數，卻還作弊，游錫堃這個立法院長根本就失格！

費鴻泰在臉書上指出，自己因傷暫時無法和黨團同仁在議場拼搏，但仍心繫議案進行，面對這種不公不義，國民黨將會反對到底！針對這兩天的議事，費鴻泰怒批游錫堃不懂議事規則要說！不會主持議事就下台！委員的投票磁卡究竟發給誰了？陳瑩根本在錄影沒出席，卻投的出同意票、剛好湊滿57票過半！

費鴻泰表示，今天同意權的行使，更是第一次按政黨領票、在小房間圈票、亮票讓柯建銘檢查、阻撓不讓國民黨領投票，院長竟然可以視而不見，陳菊也就在這種藐視民主的爛招下當上監察院長！立場人人有，國民黨有、民進黨有，但就是身為國會議長的游錫堃不可以有！今天的立法院根本就展現民進黨踐踏了民主、羞辱了全民！

(中時電子報)