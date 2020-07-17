嘉義市警察局長張樹德率員警臨檢KTV，盤查客人身分。（廖素慧攝）

嘉義市警方向KTV業者發「告誡書」，宣導業者主動通報違法事件。（廖素慧攝）

嘉義市警方向計程車業者宣導協助通報治安事件。（廖素慧攝）

嘉義市警方在友愛路執行路檢。（廖素慧攝）

行政院長蘇貞昌對南部的酒店、舞廳接連發生槍擊、持刀殺人案件說重話，2位警察局長被拔官，嘉義市警察局長張樹德17日深夜率103名員警臨檢娛樂場所，分發「告誡書」勸導店家協助通報違法事件，宣示捍衛治安的決心。

警方今天深夜10時到友愛路的KTV等17處娛樂場所臨檢，執行13處路檢，並向店家、計程車業者宣導，協請若發現有聚眾鬥毆滋事，立即撥打110通報，並務必提供飲酒民眾代叫計程車或代駕服務。

市警局表示，針對有幫派、角頭及不良聚合分子，經常活動聚集處所、可能酒後滋事場所及附近，實施1天多次、不定期及密集式掃蕩臨檢及路檢勤務，嚴防酒後滋事，針對轄內曾發生聚眾鬥毆場所及成員分子，嚴懲告誡，不排除於營業時間，派員全程監控。

市警局表示，本月11日至今執行掃蕩專案，共臨檢酒家、KTV及小吃部等場所87次、重要路段路檢50次，動員警力453人次，檢肅黑幫1件7人、查獲改造手槍1支、空氣槍1支、十字弓3支、掃蕩地下錢莊14件16人、暴力討債1件4人，通緝犯10名、毒品7件8人，取締酒駕11件12人，成果豐碩，強力維護治安。

張樹德表示，絕不容許黑道幫派在轄內作亂，更不容許有危害本市治安的事情，要為打造嘉義市成為「全齡共享、世代宜居」的西部走廊新都心做好治安工作。

(中時 )