仲夏品茶別有風味，飯店業者運用巧思，將茶藝文化融入西方的蛋糕甜點、各類調酒，打造讓人回甘清爽的下午茶！台北凱撒大飯店與「新北好茶」合作於7至8月推出一系列創新的茶藝菜式，將茶香融入台菜、法式甜點、調酒，首次將茶藝講座與好茶市集搬入飯店，邀新北在地茶職人和民眾一起品茶，用五感品味茶文化。

經由新北市農業局的引薦，台北凱撒Checkers餐廳主廚高志華踏訪坪林茶鄉，和「白青長茶作坊」經營人之一的白俊育請教，挑選出「坪林包種茶」、三峽的「蜜香紅茶」、「碧螺春」，主廚再創新烹調出帶有茶香的清新料理。

與三五好友相約茶宴，來趟不同的台式下午茶，台北凱撒大飯店推出的「幻夏茶饗曲」，平日雙人下午茶套餐每位580（須另加1成服務費），於7～8月供應周一至周四的下午茶時段，結合法式甜點與台茶藝術，推出「蜜香奶茶司康餅」、「水果茶磅蛋糕」、「雲朵碧螺春檸檬塔」、「夏季雙茶凍」等甜點，最後再安排專業的調酒師特製「白日碧螺春調酒」或「仲夏蜜香紅」調茶。

而平假日Checkers餐廳午晚餐以及下午茶時段提供多道吃到飽的新北特色茶宴料理，如：「台式茶香窯烤嫩雞」、「包種茶排骨湯」、「茶香油飯」、「包種茶戚風蛋糕」、「芒果碧螺春茶布丁」、「蜜香紅茶奶酪」等菜式。

於7月每周六下午舉辦茶藝講座與精品好茶市集，由最年輕的全國冠軍茶師翁治源與其他3位茶職人白俊育、詹承得、蔡威德，讓民眾現場感受品茶、體驗坪林包種茶的甘甜。

(中時 )