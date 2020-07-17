安聯人壽與清華大學電機系BIIC實驗室產學合作，推出全台壽險業第一個可以預測醫療事件風險的指標「安聯AI健康指數」，使用全民健保資料庫82億筆去識別化的健保資訊，依據3項健康相關重大事件，包括死亡率、住院率、癌症發病率的風險發生率，建構出全新的健康指標，新竹市以92高分稱冠，成為全台最健康的縣市。

安聯人壽總經理林順才表示，安聯人壽近年來積極發展InsurTech，今年將AI技術的運用延伸到健康議題，使用台灣全民健保資料庫去識別化資訊Big Data，透過AI演算法，協助保戶及台灣民眾了解不同區域、年齡的健康分數，或發生哪些共同的健康風險，進而協助高風險族群也能提前做好自我健康管理。

台灣醫療衛生的軟實力強，全球資料庫網站Numbeo資訊「2020醫療保健指數」排行榜，台灣以86.71分拿下全球第一；安聯人壽也首度公開「全台健康指數地圖」，2020全台健康指數高達90.8，其中新竹市以92分稱冠全台，其次為新竹縣91.7分與新北市91.7分，以及金門縣與連江縣的91.6分，台東、嘉義則人口外移嚴重、老人較多，健康指數遠低於平均值。

安聯人壽行銷長鄭祥琨表示，「安聯AI健康指數」模型利用健保資料庫3年的數據，超過82億筆資訊，將死亡、住院及罹患癌症等健康指數3大因子分別加總50％、25％及25％後加權計算而出。

台中榮總健康資料庫中心主持人林敬恒指出，都會區的健康指數明顯較高，與都會區的人口較年輕有關，如新竹市為全國最年輕的縣市，便以92的高分稱冠全台，而離島則因為老人家比較健康，較少就醫，因此拉高了健康指數。

至於健康指數較低的區域，則與區域中的人口老化有關，如嘉義縣及台東縣多為年輕人出外打拚較多的地區，人口移動效應使得兩者的健康指數遠低於平均。

另外，性別方面，女性的健康指數明顯優於男性；林敬恒說，女性較關注健康狀況，身體稍有異樣，就會積極就醫，因此不容易小病釀成大病；在年齡分別上，愈年輕的族群，身體狀況愈好。不過，從分析數據看來，離島的老人家健康指數明顯高於都會區的老人。

林順才進一步指出，「安聯AI健康指數」未來將定期公布，透過健康風險指數來保護客戶健康，也讓前線業務同仁與客戶間，多一個聊天且有建設性的話題；林順才表示「安聯不只銷售保單，還要協助客戶活得更健康」。

(中時 )