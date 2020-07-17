大陸晶圓代工龍頭中芯國際16日在上海科創板上市，開盤一度大漲246%，這場陸股10年來最大IPO案，背負著大陸半導體自主的期待，中芯國際17日收盤下跌5.86元人民幣或7.07%、報收77.06元人民幣，中芯國際市值仍維持在5714.37億元人民幣(約2.4057兆元新台幣)。對此，大陸證券商更喊出，中芯國際將超越全球晶圓代工龍頭台積電，但其他專家有不同看法。

國信證券發布最新報告，從可替代性來講，中芯國際與貴州茅台一樣不可替代、無法複製。同時，因為稀缺性導致中芯國際具有和貴州茅台同樣的議價能力。從社會必要勞動時間的角度看，中芯國際的價值量超越貴州茅台。

報告還提到，中芯國際市值不能參考目前半導體同業，相同資產在不同市場有不同價格表現，應該參考同在科創板上的華潤微電子估值，由此計算，中芯國際至少還有3倍成長空間，所以最終市值有機會超越台積電(台積電16日市值為9.27兆元新台幣)，不僅如此，H股股價也會朝A股靠攏。

中芯國際目前市值已經達台積電四分之一，但從營收來看，中芯國際Q1營收9.05億美元、年增35%，創季度營收歷史新高，首季毛利率為25.8%，淨利6416.4萬美元，季減27.7%、年增422.8%，每股盈餘0.01美元。但在扣除北京當局補助金額 2.93 億美元後，中芯國際仍是處於虧損。

相較之下，台積電Q1合併營收約達3106億元毛利率達51.8%，淨利1169.9億元，遠勝於中芯國際的財務狀況。台積電16日公布Q2財報，6月合併營收達3,106.99億元、年增28.9％，為季度營收歷史次高，毛利率與單季稅後獲利均創新高紀錄。

據《科技新報》報導，大陸資深投行人士王驥躍表示，這種估算方式是建立在港股與科創板股互通情況，目前分開計算應該是2,812 億元才對。國元證券半導體分析師則是表示，台積電目前成為晶片企業全球市值第一，依靠著龐大資本支出推進先進製程，將競爭對手遠遠拋在腦後，但隨著摩爾定律，恐怕在1.5奈米再度面臨物理極限，中芯國際作為北京當局大力扶持的半導體企業，仍有機會趕上一線大廠腳步。

如今的問題在於，中芯國際股價強漲，但即將繳出Q2財報若沒有符合市場期待，恐怕這波漲勢會被打回原形。

(中時電子報)