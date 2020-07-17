警方至潘男家中拿取證件時，意外發現大麻活體植株。（平鎮警分局提供／黃婉婷桃園傳真）

警方最後共查扣大麻活體植株6株、新鮮大麻葉6.32公克、安非他命毒品5包、吸食器等及大麻栽種工具一批。（平鎮警分局提供／黃婉婷桃園傳真）

桃園平鎮警分局於暑期青春專案期間，結合安居緝毒專案及封城威力掃蕩勤務，16日發現2名通緝犯，經帶返住所執行搜索後，意外發現大麻活株6株、栽種工具、大麻成品、安非他命及吸食器等，全案訊後依違反《毒品危害防制條例》移送偵辦。

平鎮警分局龍岡派出所所長鄭榮捷表示，為展現警方淨化妨害青少年成長環境之決心，桃市警察局特別於青春專案期間，同步執行安居緝毒及封城威力掃蕩勤務，加強掃蕩各類毒品以防止流入市面，進而危害青少年身心健康。

警方表示，遭高雄地檢發布毒品案通緝的41歲潘姓男子，進入社區時即遭員警鎖定，一查之下果然有案在身，警方將潘嫌帶回住處拿取身分證件時，又在租屋處發現另名遭台北、桃園發布二案毒品通緝的30歲盧姓男子；此外，也意外發現潘男於租屋處種植大麻，最後共查扣大麻活體植株6株、新鮮大麻葉6.32公克、安非他命毒品5包、吸食器等及大麻栽種工具一批。

2男落網後，均向警方坦承吸食大麻及安非他命，訊後除將潘男及盧男解送分別解送高雄、台北及桃園地檢歸案外，另依毒品罪嫌再將二嫌移送地檢署偵辦，並積極追查該批大麻及安非他命毒品之來源及流向，以釐清案情。

(中時 )