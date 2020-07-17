美空軍E-8C戰管偵察機本周第3次出現在南海上空，同樣以通過台灣南部海域的路徑飛至距離廣東海岸約134公里的位置進行偵察。大陸軍事專家李杰分析稱，美軍不同型號偵察機有不同分工，能收集各種不同的電子資訊並進行分析，將來只要大陸艦機出動，美軍方就能第一時間判斷出是何種型號艦機，據以採取針對性的行動，這是非常危險的。

《環球時報》報導說，據「南海戰略態勢感知計畫」平台7月17日發佈的消息稱，一架隸屬於美國空軍的E-8C聯合星戰管偵察機當天飛經台灣南部海域進入南海，隨後繼續向西飛行，一度抵近距離廣東省海岸72.5海里(約134.3公里)的位置。

報導說，這是本周美軍E-8C飛機第3次在南海對廣東實施抵近偵察，前2次分別在7月13日、7月15日進行，3次的飛行路徑相仿。

美國空軍裝備的E-8C聯合星飛機是一款空對地的戰場管制偵察機，全稱為「聯合監視目標攻擊雷達系統」（JointSTARS），搭載有美軍最先進的機載對地監視、目標搜索和戰場管理系統，堪稱美軍空地一體作戰的中樞神經，可以在防區外對地面目標進行探測、識別、分類，並即時將資料傳遞給後方指揮所。

報導說，「南海戰略態勢感知計畫」平台稱，該機重點在於監視和研製對手的地面雷達系統，此番前來意在搜集地面雷達系統資料，並可能進行電磁壓制。

大陸軍事專家李杰受訪時表示，美軍派出不同型號軍機是有一定分工的，有的是側重於圖像搜集，有的是針對資訊，也有是針對水下、水面或者空中目標。美軍掌握到電子資訊和各種資料後，會對它們進行分析，將來只要中國大陸艦機出動，美軍方就能第一時間判斷出是什麼型號的艦機，然後就可以有針對性地採取行動，掌握行動的動向。這是非常危險的。

(中時電子報)