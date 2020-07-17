新北市南強工商受邀參加2020台灣運動產業博覽會，展現電競水冷系統改裝的作品。（南強工商提供）

新北市南強工商受邀參加2020台灣運動產業博覽會，展現電競水冷系統改裝的作品，呈現產學合作的成果！現場並由學生親自示範改機過程，讓來參觀的民眾一窺電子競技運動中高規格的電競設備又是什麼樣子。

這次展出的電競水冷改裝作品超有個人特色，有全白機身又深具未來感的「初音未來」機、充滿粉紅泡泡的「粉紅娃娃機」、還有結合竹子工藝一同打造的「禪風」，利用雷射雕刻將特定圖案刻在水冷管上，加上燈光效果讓機器更有看頭的「南強雷霆豹」！或是利用小的機身依然可以做出水冷的水路，學生的改裝技巧精進許多，除了水路走法更具創意外，還利用課堂上所學的程式設計，應用在系統的燈光控制上，達到學以致用的目的，更是本次博覽會中唯一受邀展示的學校單位。

因應科技快速精進，南強工商打造比擬業界規格的電競教室，為深化電競產業人才培育，並曜越科技及美商超微半導體公司合作共同研發完成「全臺首創」技術型高中電競電腦水冷系統改裝課程及專業教室設備，吸引不少國中生指定就讀資訊科，參與的學生都興趣高昂，每天自願利用課餘時間練習改裝技術，特殊的水冷彎管技巧展現獨特低調的個人風格。學生都非常有自信的解說自己的創作理念與學習心得！

南強工商與曜越科技公司、超微AMD編訂「電競電腦水冷系統改裝證照課程」，輔導學生考取業界認證的證照，並同時與台北市城市科技大學攜手推動「電競學程三＋四產學策略聯盟」，讓資訊科的學生不是只有打電動、寫程式之外還可透過硬體改裝、硬體超頻、賽事規劃與執行等議題，從實務課程中學習到業界所需的技能，並取得業界認可的專業證照與產業接軌，不論升學或就業，為自己的未來做好準備！

(中時 )