為期兩天的「2020搖滾台中」，因防疫改採線上直播，以「做伙勇敢」為標語，傳達面對疫情大家一起勇敢奮鬥的意念。（盧金足攝）

人人都是第一排搖滾區！「2020搖滾台中」今晚直播登場。（盧金足攝）

沒有歌迷在現場也很嗨！為期兩天的「2020搖滾台中」，因防疫改採線上直播，以「做伙勇敢」為標語，傳達面對疫情大家一起勇敢奮鬥的意念；17日晚上首場將由馬來西亞Anna莊啟馨開場，甫入圍第31屆金曲獎的「娃娃」魏如萱壓軸演出，歡迎全球樂迷一同上線，「人人都是第一排搖滾區」，一起感受今年全台首場跨國線上直播音樂節！

市府新聞局長黃國瑋說，受疫情影響，今年全台許多音樂活動被迫取消，盡管如此，市府早自3月即開始規畫「2020搖滾台中」，決定改採線上直播，避免人群聚集形成防疫破口，同時堅持幫助樂團、支持音樂，即便面對疫情，仍希望透過音樂讓大家「做伙勇敢！」

搖滾台中已有超過10年歷史，過去為實體表演，廣獲樂迷好評，今年雖受疫情影響，市府決定續辦，改採線上直播，盼透過網路平台，讓更多樂迷聽見台中在地搖滾樂。

今年邀請設計大師Akibo設計主視覺，標語「做伙勇敢」體現出疫情當中，大家一起勇敢奮鬥的意念。

新聞局說，2020搖滾台中表演團體包括11組國內樂團、5組國外樂團以及5組台中在地樂團，首日直播將由魏如萱、莊啟馨、麋先生、告五人、康士坦的變化球、無妄合作社等超強卡司帶來演出。

明日第二天直播，將邀請宇宙人、舒米恩、大象體操、P!SCO、I Mean Us、Vast ＆ Hazy等卡司，要與海內外樂迷隔著螢幕同步嗨翻天。！

(中時 )