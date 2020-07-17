距台北市長柯文哲第二任期結束，還剩2年。台北市政府研考會6月民調結果出爐，55％受訪者滿意柯文哲的施政表現。有網友看完民調不禁喊：嚇死我了！

根據台北市政府研考會6月的民調結果顯示，55％受訪者滿意柯文哲的施政表現，33％不滿意，12％則表示沒意見或不知道。滿意度與上次（108年12月）調查相同，不滿意程度較上次下降2個百分點；另有52％受訪民眾對市府各局處首長施政感到滿意，22％表示不滿意，25％沒意見或不知道。

該民調是在6月15日至6月18日進行，訪問18歲以上台北市民1295人，在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負2.72個百分點以內。

網友在PTT政黑版貼文表示，意想不到了吧？台北市民其實還是很滿意柯文哲的施政，對於柯文哲的施政表現已經過半了，有五成五表示滿意，僅僅只有33%不滿意，這下柯黑還有什麼話說 ？

底下網友紛紛回應說：「嚇死我了！台北人不要身在福中不知福。」、「柯黑哭暈在廁所。」、「2024阿北救台灣，台灣重開機。」不過也有人酸說：「自家做的民調才這樣？」、「看起來沒差多少啊，只是其它縣市更高而已。」、「台北市研考會XD，自己的民調自己來，厲害了。」

(中時電子報)