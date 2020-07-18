宏泰人壽公布今年獲得有「壽險界奧斯卡」美譽的MDRT百萬圓桌會員名單，總計有12名超業榮獲這項殊榮，宏泰勉勵他們明年再創佳績、超越自己；直營業務部副總張秀娟代表宏泰人壽，向新世代的想要從事壽險業的年輕人喊話：「想要成功，一定不能害怕失敗，要勇於挑戰！在累積失敗的經驗之後，就會迎向成功」。

身為直營業務的領軍者，張秀娟也請12位壽險超業跟大家分享他們的成功故事；吳秋君從事壽險業20年，並且榮獲MDRT合格終生會員殊榮。她連續17次達成MDRT資格，每一次都代表著對保戶們的愛、分享及幫助。獲得2020年COT超級會員的廖嘉豐感謝宏泰人壽給予他舞台，他在保險路上堅持做對的事，先把風險轉嫁、再做資產規劃是他成功的不二法門。

徐振坤從不因為得獎而改變初衷，他的服務的初衷與做保險的原則未曾改變、始終如一；不論未來他再獲得多少次肯定，他給予保戶的服務都是一樣的；張睿崴希望自己能提升金融相關知識，於是她從台中科大讀到中興大學EMBA，不斷精進自我，把自己的人生設成一條階梯，毅力不懈地爬上去。

高芯筠認為，專業是關鍵，只要不斷努力，客戶就會看見她的用心與初衷、願意相信壽險顧問會站在客戶的立場思考，就有機會可以成為他們依賴的人；吳星嬅曾因買保險被騙，因而下定決心要把保險搞懂，一名平凡單純的家庭主婦投入保險，經過26年努力，脫胎換骨成為一名超級業務員。

王妤婷因為母親生病了解到保險的重要性，便毅然決然投入壽險業。繼承母親衣缽的她表現優異，青出於藍更甚於藍，幫助許多人，也照顧了許多家庭。歐琪臻平均與客戶見面3次就會成交。她認為成交速度取決於事前準備，首先蒐集客戶的資料，了解客戶的需求才能推薦給客戶適合的商品。

楊淑真擔任壽險顧問28年，她透過自我要求、不斷提升專業能力，入圍過多次高峰、極峰盃國外旅遊競賽及其他獎勵，愛旅遊成為她前進的動力。陳雅惠認為，保險是生命的投資、是價值與生命的對價關係、是生命的理財、也是生命的規劃。她面對保戶時，絕對是專業的、嚴謹的、專注的。

劉敏華說，「保險」不是為了改變生活，而是為了避免生活被改變。在服務的過程中，每一次她都堅持以同理心去規劃完整的保障，獲得保護信任。謝淑貞在先生因病過世後成為單親媽媽，為了栽培三個女兒進入壽險業，入行當月業績就拿到全國第2，從2018到今年連續3年獲得MDRT殊榮。

(中時 )