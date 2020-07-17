立法院今天進行監察院人事同意權案投票，藍綠雙方17日上午再度爆發肢體衝突，將近中午時，藍綠又因投票問題產生紛爭，國民黨立院黨團還向主席台投擲水球。對於近日立法院內衝突不斷，前立委沈富雄卻表示，他覺得這次國民黨團以寡敵眾，表現可圈可點，並給出B+的評分。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，對於立法院近日發生的事情，他認為這一切都在預期當中，從一開始，然後過程，到今天的結果，他覺得不易外。不過，他也指出有兩點超乎想像。

第一點，受傷的人是藍委費鴻泰和綠委林楚茵，沈富雄說，任何人都可以受傷，但沒想到是他們兩位。主持人趙少康反問，他以為誰會受傷？沈富雄回答，「不是 這個這很難預期，無從預期」；第二點則是這次國民黨的表現，沈富雄指出，國民黨團以人數之寡，寡以敵眾，能夠堅持到這個過程中，他覺得表現得可圈可點，並給出B+，即超過82分的評分。

沈富雄還分析，他覺得這整件事情的關鍵在負責提名監委人選的總統，他指出，總統要有足夠的威望來震懾所有的人，不但要讓自己人服氣，也讓對手服氣，而他覺得中華民國歷任的總統、負責提名的人，都沒做到這件事。

(中時電子報)