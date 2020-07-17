據外媒引述消息人士稱，台灣駐港機構台北經濟文化辦事處代理處長高銘村工作簽證到期，在向港府申請延續時被要求簽署「支持一個中國承諾書」，高銘村為此已經返回台灣。

《路透》報導說，台北經濟文化辦事處處長盧長水因港府未核發工作簽證，已超過2年沒法到任，高銘村今次申請簽證續期亦受阻。至17日為止，台灣陸委會並未證實此事，只表示駐港代表無法赴港就任，是因為香港對台灣官設置不必要的障礙。

消息人士稱，陸委會所稱的不必要政治障礙，正是要求台灣官員簽署「一中承諾書」換取駐港代表的工作簽證，但台方已拒絕要求，但不會因此撤館。

港媒《東網》指出，駐港的台北經濟文化辦事處人員透露，高銘村因不願簽署該項承諾書，已於周四返回台灣。

大陸外交部發言人華春瑩在17日的記者會上答覆詢問時表示，世界上只有一個中國，這是事實，也是國際共識。她還反問︰「台灣方面有些人怎麽能稱之為『不必要的政治障礙』呢？」

(中時電子報)