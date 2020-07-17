台灣已連續多日無本土確診病例，境外移入案例僅剩零星案例，但台灣卻遲不解封國境。前民進黨立委沈富雄向中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中喊話，為何在彰化做的大規模抗體檢測如今還沒出爐，若都是陰性，就解封。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》指出園，我們國內的遊樂園，平時有收過外國的遊客嗎？所以它一度生意不好，是因為大家嚇死了，被陳時中嚇死了。但現在沒有疫情，繼續給遊樂園錢有什麼用呢？因為大家不是沒有錢，是不敢去。因此他認為不要再補助了，只要陳時中出來說，我們的努力，現在國內沒有疫情，請大家放心的玩，口罩可以不戴、什麼安全距離也不要，還是很多人怕，是因為解封的話，要來自陳時中的嘴巴，他只要不講，大家還是怕。

沈富雄向陳時中喊話說，我們現在只要國境守得嚴，國內全面解封，很簡單，快篩加兩個禮拜的口罩，不管結果怎麼樣，至於入境的旅客，也要戴兩個禮拜的口罩。

沈富雄說，他要向台大研究團隊喊話，7月9日在彰化做的一個大規模抗體檢測，現在結果怎麼不出來呢？他認為是笨手笨腳，要不然就是不敢講，若結果都是陰性，告訴大家都是陰性，就解封。到底我們台灣是不是乾淨，他不敢講啊。

民進黨台北市議員梁文傑則認為，他也很想解封，也很想要去日本、香港。但是問題是，他也不敢去。就算今天政府解封了，他還是不敢去。沈富雄直言，因為沒有談好。

(中時電子報)