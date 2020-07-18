在過去，黃鐙輝這個名字大概等同於搞笑通告藝人、很會做效果的諧星，但他對自己的期待遠高於此。近年來，他跨足戲劇，勇於挑戰不同角色，一次次讓觀眾發現他除了能帶來歡樂，更是一位成功塑造人性各面向的實力派演員。

下了飛機，越南移工黎文誠踩上台灣土地，他隨著仲介出機場、做健檢、搭上擁擠的夜車駛往嘉義布袋漁港，一路默默無語。清晨的魚市繁忙嘈雜，仲介向正在卸貨的船東介紹，今天又新來了一個越南仔。迎上船東打量的眼神，黎文誠以一口越南腔中文，第1次開口：「老闆好，我叫黎文誠，25歲，第一次來台灣。我可以學（抓魚），體力很好。」

這是演員黃鐙輝在民視電視劇《無主之子》的前3分鐘亮相，鏡頭跟著飾演外籍漁工的他環視異鄉漁港，臉上寫滿對未知的忐忑。台灣廣袤的海洋一望無際，但漁工僅有狹隘的船艙一隅置物，睡覺處也僅容有屈身空間，一旦受不了壓抑、轉身跳下大海逃跑，接踵而至的就是更茫然的前程。

從搞笑藝人演到男配角 自帶樸直氣質，詮釋小人物各種掙扎

《無主之子》以外籍移工為主角，讓觀眾跟著黎文誠的視角，走過台灣生活的人情冷暖。短短3集劇情在網路上討論聲量不斷，7月12日播出完結篇，冷門議題衝出最高2.9的收視率。其中，主角黃鐙輝全劇約有一半台詞說越南話，另一半台詞則以越南腔說中文，而穿插全劇的越南民謠也是他親口哼唱，扎實的台詞功力最是讓觀眾洗版討論。

按身材看，身高有186公分的黃鐙輝，高大結實，又是知名搞笑藝人，要飾演普遍瘦小且弱勢的越南移工，似乎不易讓人信服，「但我們看中的，正是他的親和力與樸實演技。」導演簡學彬直言。

簡學彬指出，這部作品要拍攝移工橫跨漁業、工廠、農地等不同工種的生活，還刻畫他們逃跑後無奈的非法身分，生下無國籍第2代的夫妻與親子之情。製作團隊不斷提醒彼此拿捏說故事的分寸，「我們不希望加深觀眾對『越南仔』的刻板印象，造成對立與輕蔑的反效果。鐙輝身上有一種誠懇特質，恰恰模糊這條絕對善惡的界線，甚至他很努力地去交越南朋友，反覆練習掌握口音，這些都要做到很有誠意，否則弄不好就會變成嘲弄、不尊重，讓人不舒服。」

黃鐙輝身上這股自帶樸直氣質，扮演底層社會小人物各種情緒與掙扎，有意識地模糊善惡邊界，好讓觀眾不要陷入絕對價值判斷的演技，不只簡學彬看中，在去年也已獲得獎項證明。

去年，黃鐙輝以飾演公視電視劇《奇蹟的女兒》中，70年代紡織加工廠中欺下怕上的小廠長，拿下金鐘獎迷你劇集／電視電影最佳男配角。評審不吝讚賞他在劇中表現是「恰如其分地詮釋夾在勞資縫隙下，為了功成名就，而不擇手段的男人；也為角色提煉出在7、80年代台灣經濟起飛的社經脈絡下，從單純墮落至卑劣的宿命感。」

《今周刊》第1230期

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(中時電子報)