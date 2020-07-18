「貼圖經濟」已經不夠看了，現在，LINE貼圖生態圈不只要擴張「貼圖經濟」，更要走進「貼圖經紀」，用品牌管理讓貼圖創作孕育龐大能量，邁入周邊商品市場。

根據LINE官方統計，2019年台灣用戶平均下載貼圖數是18組，下載量是日本的2倍，有免費、也有付費貼圖，幾乎是每人、每月至少下載一組貼圖。

若轉換為銷售金額數據，也甚為可觀。LINE公布2020年最新數據顯示，貼圖原創市集的每年銷售前5大創作者，從2014年到2020年的年平均銷售額達2.9億元，與2019年公布的2.3億元相比，增幅達26％。

創作者與貼圖數更是大幅攀升，今年LINE註冊的創作者高達45萬人，年增率55％，註冊貼圖總數共有670萬組，較去年同期大幅成長84％。

銷售額、創作者人數雙雙爆發成長，讓貼圖角色不只出現在LINE聊天室裡，多元化的商品授權機會也隨之出現，包括文具、咖啡周邊商品、代言人等。LINE台灣總經理陳立人先前表示，許多貼圖角色不僅在台灣受歡迎，在日本與泰國也創造銷售佳績，更從線上走到線下，成為橫跨多個市場的創意資產。

文創授權商機大 可培養付費機制市場

事實上，就迪士尼為例，旗下擁有龐大數量的原創版權，據迪士尼2019年公布的財報來看，單是「商品授權與零售」項目的營收就達45.19億美元，顯見文創授權的經濟利益之大。

LINE看準貼圖經濟愈來愈龐大，發展領域愈來愈寬廣，早在2015年便成立LINE FRIENDS品牌，管理旗下包括熊大等原創角色IP（智慧財產權），在紐約、洛杉磯、東京、首爾開設實體商店，全球總共有150個實體店鋪，有意深耕市場。LINE現在一腳跨入原創貼圖「經紀」領域，成立平台，協助這些角色進行品牌管理，放大經濟能量。

「台灣用戶對貼圖創作者的愛護非常濃烈，有些用戶認為，你的作品好、貼圖好笑，就願意花錢去買。」LINE台灣貼圖暨創作者事業部資深總監呂苔君形容，就好像衣服換季一樣，「用戶購買貼圖的需求都跟著社會氛圍，什麼東西正流行，就會覺得好像該補一下新圖。」尤其現代年輕人在虛擬世界也照舊追流行，「你如果拿1、2年前的貼圖出來，真的會尷尬。」

分潤機制透明化 互利共生、增信任感

然而，經營原創貼圖平台並不容易，「要審查、確保創作者IP不被侵害，又要讓分潤機制能夠互利共生，甚至要能把創作者的作品賣到海外。」呂苔君細數6年來的努力。

分潤機制做得好不好，是平台蓬勃發展的關鍵。LINE貼圖可分為官方帳號、原創市集兩大類，兩類貼圖分潤機制不同；其中，原創市集的分潤機制是公開的，LINE每賣出一組貼圖，蘋果、Android等系統平台可拿3成，剩下的7成由LINE與創作者對半分拆，也就是說，每賣出一組貼圖，創作者可拿到35％分潤。

透明的分潤機制，吸引創作者，「有人40歲一念之間轉職，從當警衛跑來畫畫，一炮而紅，也有夜市擺攤的人，因為喜歡畫畫而大受歡迎，不僅貼圖排行榜上有名，還成立公司運作。」呂苔君表示。

不過，隨著許多暴紅角色出現，商機大量湧入，然而，這對許多創作者來說，卻是相當頭疼的問題。

《今周刊》第1230期

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(中時電子報)