他，一手打造兩岸本土直銷商克緹國際，今年入榜《富比世》「台灣50大富豪」，80歲仍不退休，竟開始賣一瓶30幾元的礦泉水，他有什麼獨到的生意經？

現年80歲的陳武剛，竟做起賣水的新生意！為此，他甚至買下一座山頭。

創業50年來，陳武剛最為人熟知的，便是一手打造出兩岸本土直銷商克緹國際、美容通路龍頭克麗緹娜。他掌管的全豐盛集團，經營版圖橫跨保健食品、美妝、牧場等事業，旗下的上市公司麗豐－KY去年更賺進近兩個資本額；他個人還投資台灣蒙地拿，是知名跑車品牌法拉利、瑪莎拉蒂的台灣獨家總代理，也擁有不少藝術收藏。

陳武剛日前以5.9億美元（約合新台幣176億元）的資產，摘下《富比世》（Forbes）「2020年台灣50大富豪」第50名。沒想到，天然鹼性礦泉水，成了他最新創辦的事業。

「從中年以後，我對水很重視，我們做很多東西都跟水有關係，對水特別敏感。」陳武剛接受《今周刊》專訪時解釋，自己從年輕就注意健康和美的領域，人體有65％到70％的水，水對人體影響非常大，是生命最重要的東西，「水就是我們的主宰，人不能沒有它。」

2年前，朋友拿新竹橫山的天然礦泉水給陳武剛喝，第一次喝到口中就發現，「當我喝到這水，我就很自然愛上它，感覺好像喝下一種很有營養的東西。」他拿去化驗才發現，其中含有豐富的鍶（Sr）、鉻（Cr）和偏矽酸等對人體有益的微量元素和礦物質，且PH值（酸鹼值）約在8.5到9.5之間（編按：大於7，偏鹼性），「市面上各種品牌的水，我都喝過，台灣真正好水我認定大概只有這支，人體所需要的礦物質，它幾乎都有。」

談新武器》買下整座山水源

陳武剛描述，要吸收礦物質緩慢成長的人參，最少要種6年，「水裡如果含有礦物質直接讓你喝下去，那水應該要比人參貴。」很有生意頭腦的他不斷思考該天然鹼性礦泉水的價值，決定從源頭掌握，把水源所在的新竹橫山整座山買下來，「花再多錢我都不怕！」

陳武剛透露，當地主知道這裡有很好的水源後，自己就愈買愈貴，本來以一甲地為單位、接著算分（293.4坪），後來用一坪來算，「買到最後一坪買4萬元。」

2年來，他共花了上億元，陸續從不同地主手中買下整座山頭，開始在山腳邊建廠，自創巴部農天然鹼性礦泉水品牌。

距離台北市中心開車約70分鐘的新竹橫山水源保護區，5月天有滿山桐花和螢火蟲，環境清幽。這裡，就是品牌發源地。

為確保無汙染，從地底650公尺深井把水取出後，直接存進地下1500噸的儲存槽，避免太陽照射、接觸空氣；水取出後，立刻用紫外燈殺菌、機器包裝，幾乎原汁原味呈現最天然的鹼性礦泉水。

不只如此，約3000坪的工廠，採全自動化，不超過30人，就連工廠廁所在乾淨度考量下，還得坐高爾夫球車才能到，「（廁所）一定不要在這範圍內，要排得很遠。」陳武剛補充說。

「化妝品、初鹿牛奶、水……，其實我做的都是最好的東西，這好東西我自己先用。」陳武剛認為，該天然鹼性礦泉水因為稀有，所以珍貴，他自己更是最佳見證人，「我在兩年前不是這樣子，腳沒有力量走路，這水對我很好。」語氣中，虛歲81的陳武剛，不只對自己外表很有自信，還透露在後腦杓已長出黑頭髮。

談理念》把水當公共財分享

陳武剛口中的珍貴礦泉水，銷售上採會員制，卻不走精品價格。不同容量的鹼性礦泉水，售價落在36到90元之間。

《今周刊》第1230期

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(中時電子報)