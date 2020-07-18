1999年科幻經典電影《駭客任務》，今年確定開拍第四集。時隔20年，男主角基努・李維也邁入中年；那麼在數位的世界裡，「黑客」是否也有中年危機？

入閣前，曾是全球知名公民黑客的數位政委唐鳳，她的手機桌面就是《駭客任務》的經典畫面。她的人生至今有三階段：第一階段是天才兒童，第二階段是公民黑客，第三階段是目前數位政委身分，三個階段，都是她不同時期的網路人生。

今年39歲的她，正準備要步入人生中場40歲；不過，她卻說自己的中年危機「比一般人提早十年就碰到。」

12歲就接觸網路，她的網齡已有27歲。在她看來，網路世界與實體世界是倒過來看的，壯年人的網齡可能只有幼稚園或是小學階段，但是一出生就接觸網路的年輕人，她的網齡甚至比壯年人還大。

她是怎麼看實體與網路世界的不同？以下是口述摘要：

我十年念了3個幼稚園、6個小學、一個國中就輟學了，大概14、5歲就出社會，比一般人早；一般人可能4、50歲才會感受到中年危機，我等於比一般人提早十年就碰到。

網路人生一階段：天才兒童

12歲識網路，網齡高齡27歲

我12歲就開始接觸網路，如果要算我的網路年紀的話，我的年齡減掉12，應該是27歲吧（笑）。

現在不到30歲的年輕人，他可能一出生就接觸網路，他在網路上比我還要資深；但如果你現在5、60歲，你才剛接觸網路，尤其是網路社群文化，才剛接觸3、4年的話，等於你才正要上小學，或是幼稚園大班的階段。

實體世界比較注重線性的人生，但網路是無時間性、無齡的狀態。我覺得最大的差別就是：為什麼我14、5歲就敢中輟？主要原因是跟我一起做研究的那些人，他們只是一個Email，他們根本不知道我才15歲。實體世界有年齡歧視，但是網路看不到年齡，就不會歧視我了。

傳統上那些隱而不顯的歧視東西，在數位世界裡，對方只關注你的價值與他有沒有共通之處，而不是先去區分誰是長輩、誰是晚輩，這是我所說的無齡狀態。

網路人生二階段：公民黑客

30歲創業，從公益利他出發

我在30出頭時，在業內等於是大公司的顧問，平常也沒有太多事情要做，一個不顧不問的狀態。那時候就發現，傳統上，個人與個人競爭及公司與公司之間的競爭我都經歷過了，好像也沒什麼好玩的部分。

所以我當時就想做公益行動，我跟類似我這樣狀態的人，透過每兩個月辦一次黑客松（馬拉松式的科技創作活動）的方式，從2012年底一直辦到現在。這次的創業就完全是從公共利益出發，沒有營利問題。

做為公民黑客，這個社群的特色就是每個人能夠貢獻的時間是非常長的。

像那些網路第一代的前輩，現在都7、80歲以上了，很多人還是有所貢獻，並沒有年齡歧視的問題；但是因為網路又不禁止任何新興方法，例如比特幣的出現，它不必問這些長者的同意，這是跟實體最不一樣的。

也因為在公民黑客這個社群裡，每個人的貢獻都是公開的，不會去搶別人的credit（信用），等於在一個公開的帳本裡面，也比較沒有資歷這個概念，而是你對某方面有專長，比較像是你的作品集。

資歷是實體世界長幼的線性概念，但是網路世界沒有，有的只是如果你需要這方面協助，我剛好比較懂這個專案，我可以幫你做這部分，有點像是換工。如果有競爭或意見不合，馬上就分支組成另一個社群了，也不用問過誰，它造成一個很不同的文化。

網路人生三階段：數位政委

若沒太陽花恐入閣巴黎市府

其實，如果沒有去占領立法院的話，當然，現在也不會坐在這裡擔任數位政委（笑）。

我在入閣前，12個月裡有6個月我都在巴黎，就是以巴黎為基地拜訪全歐洲，說不定當時就加入巴黎市政府不回來，可能也是在做類似我現在做的事；所以我才常常強調我是「work with government」，不是「for government」，不是為特定的政府工作，我是同時在跟全世界很多政府一起工作。

我想網路原生代在創新上沒有問題，但在創新後面還有一個——就是永續。永續的意思是等我們登出這個世界的時候，我們希望這個世界的狀況比我們登入的時候要好，這個才是真正人生意義。

【延伸閱讀】

《商業周刊1705期》

(中時電子報)