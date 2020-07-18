澳洲一名23歲女老師，即將成為人妻，竟然變身狼師，引誘年僅14歲的男學生，多次發生性關係，最離譜的是，她竟然曾在一天之內，和男學生發生3次關係。

據英國《每日郵報》報導，23歲正妹女老師叫做莫妮卡（Monica Elizabeth Young），班克斯鎮（Bankstown）地方法院對她指控10項罪名，其中包括對14歲至16歲兒童性交。

根據法院文件，莫妮卡在上月24日的上午9點到下午4點間2次與被害男學生發生性關係，7月3日下午2點到3點半間和他發生3次性關係。

此外，莫妮卡還透過手機軟體Snapchat，向男學生「約戰」、索取私密影片，儘管莫妮卡透過律師否認一切指控，不過檢察官表示此事證據確鑿，定罪機率高，莫妮卡將面臨最高12年刑期。

莫妮卡向法官提出勿公開個資的請求，遭法官駁回，而包括她的照片、與未婚夫的合照也都被肉搜了出來。

(中時電子報)