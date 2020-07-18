挺過新冠肺炎疫情，房市剛性需求不減，新案市場房價依舊是鐵板一塊。房價不降，對於首購、自住的小資族來說負擔不小，專家就分享了殺價4招，提供給大家參考。

根據591新建案統計，今年第二季全台新進場個數量成長2成，平均開價上漲了8%，議價率則是接近持平，顯示新案市場房價依舊是鐵板一塊。好房網就引述房產專家張欣民說法，民眾若想殺價可以參考這四種說法。

第一，用哀兵策略「裝窮」；第二則是「愛屋及烏」，告訴屋主買下後會好好珍惜房子，藉此打動屋主的心；第三則是「調出謄本」，推算屋主當初購買的價格，殺價時以此為依據。最後則是「掐頭去尾」，屋主通常對總價比較有感覺，民眾可以從單價開始殺價。例如：物件單價28萬，可以先砍3萬，計算總價後，再把零頭扣掉，就是所謂的掐頭去尾。

而房市專家Sway也曾分享5大購屋技巧，第一，很有禮貌地要買不買的；第二，實價登錄自己查；第三，低價打7、8、9折當出價，再一點一點加回；第四，買不到就換別間房屋及房仲，不必執著；第五，別讓人知道「你到底是要還是不要」。

(中時電子報)