睡得好可以掃掉各種病痛，但是你有一張好床嗎？致力研究與開發床墊超過48年的「床的世界」，可謂生產好床墊的專家，多年的研發與製作，只為了讓客人在每個夜晚都能好好睡一覺。這次為了因應振興經濟開跑，「床的世界」也大方加碼跟進，將中央發放的振興三倍券放大6~12倍，凡使用振興券購買指定床墊最多可現抵1萬2千元，還能參加睡眠比賽贏3萬元獎金！

【購買涵碧樓欽點床墊 振興券3倍變6倍！】

「床的世界」擁有多款獨自開發及國外代理的經典好床，其中包含了涵碧樓五星級酒店指定使用的「涵碧樓專用床墊」，以及擁有高科技舒曼波深睡晶片的「超級科技助眠床墊」......等。位在知名景點日月潭的涵碧樓，是國外旅客此生必訪的高級飯店之一，而總統套房使用的床墊即是「床的世界」研發製作的「涵碧樓專用床墊」；就連先前總統府舉辦討論度極高的「來去總統府住一晚」活動，使用的也是該款床墊。

現在用振興三倍券購買「涵碧樓專用床墊」即可3千元振興卷現抵6千/中時電子報攝

「涵碧樓專用床墊」之所以獲得大眾喜愛，原因在於擁有高支撐性獨立筒彈簧系統，長時間保持舒適高度，不容易塌陷影響睡姿；使用可以吸汗、熱氣的親水棉；可以根據身形，增強人體工學效果的軟式泡棉，包覆感極佳；不因季節改變泡膠軟硬度的恆溫泡膠、穩定睡眠溫度的360度3D透氣網邊布，以及涼感天絲恆溫針織布等優良材質。

現在只要使用振興三倍券購買「涵碧樓專用床墊」以上等級的床墊，包含美國原裝席夢思、人間天堂系列等，就能將優惠放大至6倍，也就是3千元振興卷可現抵6千，擁有好床也無需有負擔！

【 振興券放大12倍！購買超級床墊3千元振興卷抵1.2K】

總經理陳俊傑表示，睡得久不一定睡得好，好得睡眠攸關品質，所以深層睡眠才是重點。由「床的世界」自行研發生產的「超級床墊」，將“地球的心跳”融入床墊中，原來這是1954年德國物理學家舒曼提出的「舒曼波」，他們將其發展成深睡晶片植入床墊裡，可以引導人類快速進入深層睡眠，達到壓力釋放、舒緩睡眠障礙等問題。

總經理陳俊傑說明「超級床墊」的「第六代子彈型電纜式獨立筒彈簧」/中時電子報攝

值得一提的是，此款床墊使用了全球最新的「第六代子彈型電纜式獨立筒彈簧」， 枕邊人就算翻身也能將干擾降到最低，擁有快速釋壓、最低回彈、高度穩定等特性；此外，使用天然高密度乳膠、MDI綠能環保親水棉、內襯涼感記憶膠等等，幫助使用者進入感受良好又舒適的深層睡眠，越睡越健康。

因應振興三倍券開跑，「床的世界」也加碼跟進，現在使用紙本振興三倍券購買「超級床墊」，3千元就能現抵1萬2千元，等於省下9千元，將3倍徹底放大至12倍，讓民眾驚呼，趁現在買好床墊也太划算了吧！

除了振興三倍券放大外，參加睡眠比賽還能贏得3萬元/中時電子報攝

【 振興券放大還不夠！參加睡眠比賽拿獎金3萬元】

將振興三倍券放大還不夠！沒想到買好床、睡好覺，還可以贏破萬獎金？即日起至9月底，購買人間天堂系列等級以上的床墊，就可以參加睡眠比賽，有機會贏得最高獎金3萬元！但要如何才能贏得獎金呢？原來床墊內有偵測深層睡眠的測板，在無電磁波的環境下就能達到精確的睡眠管理，結果會傳至手機APP，最後會選出前3名分別贏得1萬、2萬、3萬元獎金，因此趕緊趁現在為自己抵銷睡眠債，將好床搬回家！

(中時電子報)