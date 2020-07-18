肩負救國大任的大陸中芯國際周四（16日）回歸A股科創板掛牌，首日股價就飆漲逾200%，然而一天激情過後，周五（17日）獲利回吐賣壓出籠，股價暴跌7%。大陸官媒評論指出，Ａ股散戶追買中芯國際是對這家公司寄託特殊情感，但同時示警投資人，可別忘了上次在高鐵類公司上栽跟頭。

中芯為大陸晶片製造「一哥」，獲得大陸政府大力扶持，希望在半導體領域追上競爭對手。

由於受到國家隊力挺，中芯僅用45天就完成上市申請，為A股10年以來最大規模上市案，備受投資人期待，16日掛牌首日也不負眾望迎來開門紅，股價狂飆201%，收報82.92元人民幣（約台幣348元），較招股價格高出２倍，以6千億元的市值成為A股科技股、半導體類股龍頭。

中芯擁有國家戰略級地位的半導體企業，一上市就吸引市場投資人瘋搶。大陸官媒《證券時報》頭版評論指出，Ａ股投資人帶著期待買入中芯國際，是在這個公司身上寄託了特殊情感，希望公司可以承擔起公眾對晶片業崛起的期待。這份情感很珍貴，但是投資並不能僅限於此，各行各業都有自己的客觀規律，萬不可忘記上次投資者在高鐵類公司上栽的跟頭。

評論內容提及，如同中芯國際創始人張汝京所述，中國人特別擅長製造。因此，產業崛起是自然而然的事情，半導體類公司可以滿足人們的期待，不過，那可能還需要一些時間。

(中時電子報)