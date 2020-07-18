美國近期遭駭連連，繼15日多位名人推特傳出遭駭客入侵後，又傳出美英等國研發新冠病毒疫苗相關機構遭俄羅斯駭客鎖定，讓外界再次關注美國遭駭處境。不過據外媒透露，美國並非單指是受「駭」者，川普早在2018年時就發布《總統決定》，授權中央情報局對大陸、俄羅斯以及北韓等美國敵手進行隱蔽網路攻擊，並解除先前政府對此任務的相關限制，賦予CIA更大權力執行網攻。

據美國Yahoo新聞獨家報導，根據前任熟悉此事的美官員透露，CIA至今已針對伊朗等國執行過數十起隱蔽網路攻擊任務，而川普正是透過《總統決定》（Presidential Finding），也正是隱蔽行動的授權，讓CIA更容易執行相關秘密行動，不需要獲得白宮批准。

有別於先前的《總統決定》只是針對如防止伊朗成為核武強權等特定對外政策，這項美國家安全會議提出並由CIA執行的指示，更關注在網路空間執行隱蔽行動。一名美前官員表示，這項指示賦予CIA特別權力對俄、陸、伊朗以及北韓等數個對美有敵意的國家採取「非常具侵略性」的任務；除了上述國家是在該文件中被直接點名之外，其他有潛在威脅的國家也包含在內。

而這項指令賦予CIA的權力並非針對蒐集對方情報，而是替執行侵略性的網路攻擊打開大門，例如切斷重要基礎設施的電力系統，甚至是直接破壞；也可刻意將敵國的秘密刻意洩漏在公開網路上，特別是先前對於限制將銀行與金融機構列為目標，此次指示也允許CIA對其進行破壞性任務。

美前官員透露，這項《總統決定》的另一關鍵轉變，即為放寬執行隱蔽行動前認定為目標的相關證據，也就是CIA要針對替外國敵對情報機構服務的媒體組織、慈善機構、宗教機構或企業執行隱蔽任務時更加容易，當然與上述組織相關的個人也含在內。這名官員表示，之前可能需要蒐集好幾年的證據，以及長篇情報報告來證明那些組織是實質上與政府關聯，如今你只需要說明這些組織「有些看似」與敵對政府工作就可以了。

這名美前官員表示，在川普所賦予CIA的新自由後，他們一點也不浪費機遇。自發布該指示後，CIA針對其願望清單執行了數十起隱蔽任務，包括針對爆破敵方組織，刻意向公眾洩露對手機密資料。部分CIA官員認為這項《總統決定》為該情報組織必要的改革，讓CIA能更靈活地執行任務；不過也有官員認為，減少對情報組織監督恐導致意外後果，甚至可能將相關人士的性命處於高風險等潛在危險。

(中時電子報)