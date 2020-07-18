沒想到待在奧蘭多隔離飯店房間內，仍會發生離譜的竊聽事件！目前進駐迪士尼世界酒店採訪NBA復賽的《ESPN》女主播瑞秋(Rachel Nichols)，竟被匿名人士遠端竊聽她在房間內討論公司內部政策的對話，甚至還有4段錄音檔案遭到外流。

擔任《ESPN》籃球節目「The Jump」主持人的瑞秋，事發當時正在酒店房間內進行私人通話，沒想到房間內的遠端視訊設備已經啟動進行錄製，她的對話內容被錄成4段錄音檔，被故意寄給Deadspin網站，談話內容也都隨之曝光。

「我們對於這樣私人對話的洩漏感到非常失望，這是不可辯解的，也是對於瑞秋的個人隱私公然侵犯，」《ESPN》發表聲明表示，「至於洩漏出去的談話內容，並沒反映出我們對於NBA報導人員分配決策，很大原因是新冠疫情造成。」

這並非《ESPN》女記者首次遭遇竊聽與偷拍事件，兩度獲選全美最性感主播的艾琳(Erin Andrews)，在2009年7月酒店房間內，被針孔偷拍全身赤裸影片外流，最後查出是1名芝加哥保險公司男性主管設計偷拍，隨後他被逮捕入獄兩年半。

(中時 )