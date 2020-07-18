娛樂8點半》港星梁朝偉和劉嘉玲從交往到結婚已超過30年，是演藝圈模範夫妻檔之一，男神帥氣又專情的形象深植人心，但其實過去曾傳出他拍床戲太投入，差點假戲真做惹怒劉嘉玲，而與他合作的正是女星周嘉玲。

周嘉玲出生於加拿大，出道前是名律師，擁有亮麗外型、173公分高挑身材的她，有天被星探挖掘，後來於1991年參加港姐比賽獲得亞軍，從此踏入演藝圈。

周嘉玲在90年代拍過許多電影和電視劇，像是《新難兄難弟》、《重慶森林》、《慈禧秘密生活》、《鼠膽龍威》等作品，當中更以《重慶森林》提名第14屆金像獎最佳女配角，她在該片飾演梁朝偉的性感空姐女友，兩人有激情床戲，周嘉玲更有真空上陣的畫面。

周嘉玲和梁朝偉在《重慶森林》有激情床戲。（電影截圖）

周嘉玲真空上陣拍戲，也因《重慶森林》提名過金像獎最佳女配角。（電影截圖）

當時梁朝偉和周嘉玲因拍戲拍得太投入，兩人因此傳出緋聞，有傳劉嘉玲為此相當生氣，但幾年後，兩人又合作了《俠骨仁心》，似乎想說明根本沒有劉嘉玲吃醋一事，而梁朝偉也說拍戲感情投入很正常，當時周嘉玲還是新人，幫助她入戲理所當然，並說劉嘉玲也是圈內人，一定可以理解的，這則烏龍緋聞就不了了之。

之後一段時間，周嘉玲曾到好萊塢發展，拍了國際品牌露華濃（Revlon）化妝品廣告，成為首位獲得露華濃廣告合約的華人；3年後再回港拍了幾部作品，便漸漸淡出演藝圈，轉戰時裝界當市場策劃及公關，偶爾會出席品牌活動，並在2005年閃嫁只交往9個月的比利時籍印度裔室內設計師Darryl Goveas，婚後育有一女。

周嘉玲淡出演藝圈後轉戰時裝界，現自己創業賣童裝。（圖／翻攝自東網）

周嘉玲近年則專注於童裝生意，鮮少公開露面，但在2018年再度出演大陸知名藝術家曹斐執導的電影《監獄建築師》，此片還入圍第69屆柏林國際電影節「論壇延展」界別。

現年49歲的周嘉玲，圓了創業夢，也可以抽出更多時間陪家人，之前曾坦言仍有戲癮，偶爾有客串性質的角色她會樂意嘗試，自覺年紀漸大的她，也大方說：「我已不年輕，但起碼笑起來很自然。」目前十分享受息影後的生活。

(中時電子報)