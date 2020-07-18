被封神還原，粉絲好怕Baby又被黑。(取自搜狐娛樂)

大陸女星Angelababy（楊穎）與老公黃曉明近年屢屢被指婚變，日前好不容易靠著一張關於侵權案的起訴書還清白，上頭清楚寫著「上訴人發布的文章中雖使用了被上訴人夫婦及其他明星照片」，證明兩人仍有夫妻關係。現在陸媒更在此時曝光了她一組cosplay王祖賢在喜劇《射鵰英雄傳之東成西就》的經典古裝造型，大讚其神還原。

Baby在節目上cosplay王祖賢電影《射鵰英雄傳之東成西就》經典古裝造型的照片曝光，被陸媒大讚其神還原，不過Baby粉絲心中卻沒有半分喜悅之心，反而是相當傻眼，只因擔心baby遭捧殺。

於是粉絲們連忙留言為女神澄清「前輩很好看 baby是為了錄製綜藝效果而已」、「文案可以不要這麼捧殺ab嗎 謝謝您了」、「只是綜藝扮裝哦，沒有神還原～前輩超好看」、「勿捧殺哦，節目效果，經典永遠不可能被超越 ，前輩的韻味模仿不來，都很美」，深怕Baby一個不小心又被人拿來大做文章。

(中時電子報)