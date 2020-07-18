柬埔寨17日新增5名新冠肺炎病例，其中3名是曾在台灣轉機的柬埔寨人。對此指揮中心發言人莊人祥晚間回應，這3人來自於美國出發的航班，在台灣轉機時約逗留3個多小時，目前已掌握13名接觸者，將近一步釐清是否入境台灣。

莊人祥表示，這3人都是15日清晨轉機時短暫停留台灣3、4個小時，於早上8點45分離開，目前已掌握機上前後兩排接觸者13人，若這其中有入境台灣者，將從居家檢疫轉列居家隔離對象。莊人祥補充說明，機組員一共31人，都有做適當防護，僅列自主管理對象。

(中時電子報)