台南市警局長詹永茂在青春專案勤教時，展現強硬作風，放話再發生一件重大槍擊案，轄區分局長須下台。（程炳璋攝）

台南市警察局長詹永茂（中）在酒店包廂內聽取市警五分局長梁仁輝的報告。（程炳璋攝）

台南市17日晚間10時30分展開青春專案稽查，新任警察局長詹永茂新官上任三把火，在台南市長黃偉哲見證下，宣示要降低府城槍擊與街頭暴力案件，放話再發生一件重大槍擊案，轄區分局長下台。

詹永茂17日走馬上任，18日與台南市長黃偉哲一同出席台南市首日的青春專案勤務，他提到台南市最近3年的槍擊案件，每年發生約20件，相較其他各縣市偏高，造成民眾對治安的疑慮與恐慌。

他認為，警方對可能涉及槍擊案的幫派與其寄生處所，例如舞廳與酒店，要做強力掃蕩，必須一直作，直到槍擊與街頭暴力案件明顯下降為止。

台南市剛因為槍擊案調走警察局長，詹永茂認為現階段為非常時期，展現新官上任三把火的強硬作風，放話台南市再發生一件重大槍擊案，轄區分局長必須下台。

黃偉哲隨後搭車與詹永茂一同到萬象舞廳前視察，抵達門口後未進入，隨即離去，詹永茂進入舞廳內逐間查看警員稽查情況。

詹永茂希望八大業者共同擔負社會治安責任，規畫場所進出動線，有足夠的空間，避免鬥毆案件發生，消費者對業者也會有信心。

(中時 )