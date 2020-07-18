【1】陸軍OH-58D直升機 兩年發生3起事故

參與漢光36號演習的一架編號616的OH-58D戰搜直升機，在16號下午發生事故，墜毀在新竹空軍基地內，已知2名飛行員不幸喪生。這是陸軍OH-58D在兩年以來的第3起事故。

OH-58D在近年的事故率似乎偏高，2018年3月15日，在訓練飛行時發生重落地事故，陸軍表示，是飛行員操作不當導致，事後懲處了教官與學員。今年5月6日，發生重落地，尾桁、主旋翼與滑橇等部位有不同程度的損毀，所幸機上的教官與學員沒有受傷。

美國海軍兩棲攻擊艦「好人理查」號（USS Bonhomme Richard,LHD-6）火勢持續延燒，消防隊員14日從聖地牙哥碼頭全力灌救。（美聯社）

【2】慘！「好人理查」受烈火重創 衝擊F35部署 打亂美在印太算盤

理想的狀態下，美國海軍起碼要有4艘軍艦，才能持續不斷地部署。然而，像是為F-35B進行整合升級，需要較長的時間，可能需要5艘軍艦，才能讓1艘在前沿部署。華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）高級研究員柯拉克（Bryan Clark）指出，這是大問題，目前美國海軍唯一能部署，並出任務的5代戰機只有F-35B。而美方希望，多數時間都能部署這款戰機。

美軍的10艘兩棲攻擊艦中，只有一半能搭載F-35B戰機。而美國海軍陸戰隊正設法減少陸基中隊。也因此，要是失去「好人理查」號，將會影響海軍毋需派駐國同意，便提供作戰司令F-35B出任務的能力。

美國尖端武器的稀土需求量，1架F-35需要920磅，伯克級驅逐艦需要5200磅，維及尼亞潛艦需要9200磅。(圖/Congressional Research Service)

【3】制裁洛馬公司 大陸可能禁運稀土原料

大陸外交部發言人趙立堅在周二的記者會上說，中國已決定對洛克希德·馬丁公司實施制裁。而制裁的直接原因，是美國最近批准了對台灣的軍備交易，用以升級PAC-3防空飛彈。與愛國者2型是雷神公司的旗下產品不同，愛國者3型是屬於洛克希德·馬丁的。

具有中共官方色彩的《環球時報》一篇文章說，洛克希德·馬丁公司的關鍵產品，包括F-35戰鬥機和愛國者飛彈，都需要特殊金屬元素，也就是稀土。而中國大陸是世界上最大的稀土出口國，美國又是最大的稀土需求國，佔大陸出口稀土總量的80％。

波音T-7教練機已完成80%的飛行測試。(圖/波音)

【4】T-7「紅鷹」教練機 飛行測試完成80％

德拉格說，美國空軍在T-X計畫時，希望新教練機能達到20度攻角，T-7在測試時，已達到25度攻角以上，證明出色的性能，超過美國空軍的要求。

此外，美國空軍的持續轉彎要求是每秒12.5度，瞬時轉彎速率每秒18度，持續的G力要求 6.5G，而德拉格說，T-7的飛行表現都超過這些要求。

波音表示，如果數量夠多，而且條件允許的話，波音願意授權T-7在海外生產。

【5】南海高調向陸示威 備戰力提至最高 美雙航母1個月內2度軍演

據CNN新聞網17日報導，美國太平洋艦隊（US Pacific Fleet）在聲明中說，「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）和「尼米茲」號（USS Nimitz，CVN-68）航母打擊群到周五為止，仍在南海執行軍事任務，共有超過1.2萬名海軍和海軍航空兵參與。

聲明中說，兩艘航母上部署了超過120架戰機，在南海進行戰術防空演習，以維持備戰度和熟練程度。而兩支航母打擊群進行訓練，將備戰力提升到最高，以確保透過軍力投射，因應任何可能的狀況。

(中時電子報)