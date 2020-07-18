基隆市有一名高齡96歲的黎伯伯獨居在暖暖已經幾十年了，自從30歲時隨著國軍從大陸來到台灣已經66年，從滿頭黑髮到白髮蒼蒼，從身強體壯到年邁體弱，生活自理都有點困難，對此，暖暖區長蔡春堂，偕同碇安里長余香慧、基隆郵局稽查許正坤，於16日下午三點聯袂將代領的「振興三倍券」及民生物資送到祥和山莊榮民伯伯手中，讓這些獨居伯伯感受溫馨滿滿。

基隆郵局指出，像黎伯伯這樣一生歲月都奉獻給台灣，大半人生為國付出，老無所依、晚景淒涼處境的還有6位老友，他們彼此照應、相互關懷，攜手走過大半人生，而適逢政府發放三倍券，行動不是很方便的他們，自是覺得困擾，但是基隆郵局提供便民服務，由郵務稽查結合里長的力量，辦理代領服務，讓伯伯們如釋重負。

郵務稽查許正坤指出，他在服務過程中，了解伯伯們的生活並不是過得很好，民生物資也缺乏，在協助代領的同時，也號召了幾位同仁捐出三倍券，購買白米，致贈給伯伯們，伯伯拿著三倍券及物資，眼眶不禁紅了起來，連說了3次謝謝。

這次基隆郵局結合區公所及里長，聯手為民眾服務也提供物資協助，展現政府與郵局關懷弱勢的理念一致，也建立日後合作模式，相信以後可以提供更多服務，幫助弱勢民眾。

(中時 )