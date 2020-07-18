小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（18日）新聞重點。

【1】資料未連線 外配領嘸三憊券

「三倍券之亂」開始在各地陸續上演，許多符合資格的外配想領卻領不到，國民黨籍宜蘭縣議員黃琤婷就接獲外配陳情，因健保卡抓不到相關資料無法領取，打「1988」專線也始終占線，且許多外配都遇到同樣情形。黃琤婷譏諷說，「三倍券」不如改名為「民眾疲憊 、店家疲憊、公務單位更疲憊」的「三憊券」，或是「詐騙券」、「亂象券」更為恰當。

【2】漢光弟兄殉職 美指揮官致哀

5天4夜的漢光36號演習實兵操演昨正式結束。國防部長嚴德發期勉全軍官兵銜哀奮勵，勇往直前，守護國家安全，強調這不僅是國軍的責任，也是傳承殉職同仁生前戮力達成的目標。副參謀總長執行官徐衍璞上將肯定參演官兵共同付出與努力，並獲致預期訓練成果，亦可告慰4位犧牲同袍英靈。

【3】摔機頻繁 專家疑制度問題

陸航601旅一架OH-58D直升機墜毀，近年包括阿帕契、黑鷹等直升機種也都出現摔機事故，為何意外頻傳？前直升機飛行教官分析，可能因政策調整，造成部隊技術傳承青黃不接，乃至裝備不足，導致飛行時間受限。

【4】千人場外撒冥紙 江諷民主已死

立院昨針對監院人事案展開表決，國民黨召集上千民眾在立院外抗議，要求「拒絕酬庸、退回提名、下架陳菊」，群眾在現場拋撒冥紙、擺放奠祭花圈，象徵「民主已死」。國民黨主席江啟臣痛批，27名監委被提名人有24人與民進黨有關，監委干預司法等同總統干預司法，淪為獨裁暴政。

【5】激情過後 修憲廢考監8月登場

監院人事同意權案昨全數通過，準監察院長陳菊表示，若修憲達共識，未來將全力配合進行監院轉型。民進黨立院黨團總召柯建銘也向在野黨喊話，衝突已結束，希望朝野合作，推動修憲廢除考試院、監察院。國民黨團總召林為洲籲「民進黨不要打假球」，盡快召開朝野協商，甚至乾脆二次臨時會成立修憲委員會。

(中時電子報)