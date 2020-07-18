許維芳在2016年以高雄明道中學畢業歌〈夢想藍圖〉在Youtube創下破千萬點擊的「畢業歌女神」，曾參加《聲林之王》後，而這一次索尼音樂的「華語K歌熱搜榜」聯手高人氣的許維芳，以她極具辨識度的特色嗓音及爵士曲風，重新演繹蔡旻佑的成名作–告白神曲〈我可以〉，以復古浪漫的詮釋唱出女孩態度霸氣的回應。

許維芳第一次聽到〈我可以〉時還是國中生，當時這首歌是偶像劇《轉角遇到愛》的插曲，並表示當時追劇又聽歌，也萌生了對愛情的幻想，而蔡旻佑當年深情溫暖的歌聲，也在許維芳的腦海裡建立起「王子」的形象。不過隨著自己長大，發現小時候純純的愛戀很美好，不用去顧慮現實層面的問題，兩個人在一起只要互相喜歡就可以。

歌詞裡的「不用再多說明，我就要跟你在一起」，如此直接的美好始終非常打動她；而許維芳這次翻唱有別於蔡旻佑當年青春熱情的詮釋，她演唱的〈我可以〉是轉換為女孩的角度，表達曖昧期中的女孩想要告訴對方「我其實很想跟你在一起」的心情，透過她的歌聲，唱出了女孩內斂又羞怯地想去傳遞愛戀心意的訊息。

(中時 )