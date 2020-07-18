徐懷鈺將參加今年Legacy「都市女聲」系列演唱會，將舉辦「你約我在夏天見面」演唱會於8月21日Legacy 台北、8月23日於Legacy台中開唱，門票17日中午12點全面開放搶票。而徐懷鈺近期熱衷健身，常常在社群上分享「健人餐」，也在前陣子首次舉辦了Live線上直播音樂會，演出前還讓粉絲們先點歌，一首首經典歌曲勾起無數回憶，讓粉絲們聽得相當過癮。

雖然無法親眼看到粉絲，但透過線上留言互動，徐懷鈺也熱情回應粉絲問題，她開心表示：「是很有趣的經驗！大家的留言我結束後都有去看！」在直播結束前，徐懷鈺許下心願希望很快能面對面唱歌給粉絲們聽。而相隔不久就公布了現場演出，她跟粉絲喊話：「我來兌現諾言了，大家記得要來聽歌哦！」

首次加入都市女聲系列的徐懷鈺認為：「都市女聲對我來說是屬於力量的啟發，讓人可以從中發掘自我，我也因爲這次的参與，找到不一樣的自己，覺得非常開心！」唱紅無數超級金曲的徐懷鈺，每次演出最令歌迷們回味無窮的就是她的經典歌曲組曲橋段，她也興奮預告：「這次演唱會當然也少不了組曲，將會有不同組合串成組曲讓大家回味！」這次演唱會也以首張專輯經典歌曲的名稱取為《你約我在夏天見面》，跟歌迷們相約演唱會當天見，她感性地說：「能跟歌迷們近距離接觸、唱歌給大家聽，一直是我很喜歡的事，現場表演的魅力就在於能直接得到返饋，可以感受到大家的熱情，是會讓人上癮的。」

(中時 )