國一南下湖口路段火燒車，新竹縣消防局前往救援。（翻攝照片）

國道一號南下87.2公里湖口路段，18日清晨5點40分左右，一台自小客車疑似翻覆起火，新竹縣消防局前往救援，火勢已撲滅，一名60歲女性疑因擦傷，由新工消防分隊送醫。

這起事故發生於18日上午5點38分，一輛自小客車行經國道一號南下87.2公里處，在內側車道疑似翻覆起火，消防人員前往救援，儘速撲滅火勢。

不過現場一名60歲女性因身體不適就醫，右手臂由擦傷，幸好意識清楚。這起事故也造成車流回堵約一公里，直至6點30分許，時速約20公里。詳細事故原因仍待調查釐清。

(中時 )