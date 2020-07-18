國一南下湖口火燒車 1女擦傷送醫 07:092020/07/18 中時 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國一南下湖口路段火燒車，新竹縣消防局前往救援。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國一南下湖口路段火燒車，新竹縣消防局前往救援。（翻攝照片） 國道一號南下87.2公里湖口路段，18日清晨5點40分左右，一台自小客車疑似翻覆起火，新竹縣消防局前往救援，火勢已撲滅，一名60歲女性疑因擦傷，由新工消防分隊送醫。 這起事故發生於18日上午5點38分，一輛自小客車行經國道一號南下87.2公里處，在內側車道疑似翻覆起火，消防人員前往救援，儘速撲滅火勢。 不過現場一名60歲女性因身體不適就醫，右手臂由擦傷，幸好意識清楚。這起事故也造成車流回堵約一公里，直至6點30分許，時速約20公里。詳細事故原因仍待調查釐清。 (中時 ) #公里 #擦傷 #事故 #消防 #自小客車 也許您會感興趣 社會熱門新聞 腐屍臭味飄散多日！桃園大園水溝裡驚見男屍 - 社會 男子開心簽收拿包裹 打開瞬間那話兒「蛋蛋」炸掉了！ - 社會 狂野準人妻！23歲女師誘姦14歲男學生 上課壞壞3回合 - 社會 女生重訓後性慾強？健身房女教練 慘遭5男教練輪流「下流」 - 社會 探視雙親5天後墜機殉職 飛官簡任專大學成績優「不到10年升少校」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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