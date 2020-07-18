1984年成立的康翔是團體訂製服霸主，身為第二代，40歲的魏震斌看似「人生幸運組」，其實患有血友病的他，從小到大鬥病過程艱辛，18年前回家接班跑業務，腿斷了也照樣出門，積極勤奮只為得到強人父親認同。

康翔制服總部位於台北市新店區，採訪這一天，30多位資深裁縫師傅，人人低頭忙個不停。「受新冠肺炎影響，有客戶臨時取消運動會，上萬件運動服訂單延後；也有上游布廠因為全力支援口罩、防護衣生產，造成缺料，導致我們春天交貨的制服都延期，幸好客戶都能體諒。」業務總監魏震斌說。

客戶橫跨多種產業的康翔，曾為新光三越製作制服。（圖／康翔提供）

他帶本刊記者參觀生產流程，問我們想拍什麼企業制服？會議室的衣櫃一打開，各大汽車、銀行及飯店的制服躍於眼前，像BMW、TOYOTA、新光三越、君悅飯店、家樂福、第一金證券、T.G.I. Friday's及50嵐等，件件有歲月有故事，見證了台灣的經濟起飛與轉型軌跡。

魏震斌解釋：「傳統制服比較刻板，像做外套，以前可能是挑顏色、固定款式，但現在的制服從版型、配色到LOGO字型擺法，必須講流行、有特色！客戶也會提出自己的想法，像是想要有英國潮牌Superdry的元素，這些我們都做得到。」

布料選擇更是學問，魏震斌表示：「電子業、製造業的工作服要透氣、耐操、不要燙，業務或OL穿襯衫、套裝，要合身要透氣不起毛球不褪色，布料是一分錢一分貨，康翔成立快40年，只用台灣在地生產布料，不用大陸布料，因為有些中國布料雖然便宜但偷工減料，穿沒多久就會褪色、縮水、甚至破掉。」

去年魏震斌結婚時，魏康年身穿粉色西裝，與打扮端莊喜氣的太太林愛美歡喜留影。（圖／康翔提供）

魏震斌在康翔擔任業務總監，原本沒打算回家上班，「我出國前，各大企業幾乎都是康翔的客戶，父親認識汽車業所有高層，泛德老董嫁女兒都請他出席，父親太強了，我自覺沒那本事打理公司。」直到20歲那年，魏震斌收到父親家書，短短幾行字，令他內心震撼。

「他信上寫著：『吾兒，望你早日學成歸國，咱們爺倆共同打拼。』雖然爸爸用詞像皇帝和太子講話，但這是我第一次看見爸爸內心深處，我才知道爸爸原來是需要我的。」

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(中時電子報)