在台灣，10個企業上班族就有1人穿過「康翔制服」的衣服。1984年成立的康翔制服，第二代魏震斌18年前從美國畢業回台上班，當記者問起接班以來，遇到的最大挫折是什麼？魏震斌不假思索回答：「最大挫折是來自父母！」

知子莫若母。「兒子很認真，拼命接單想表現給爸爸看。他要我們『讓利』，但是能賺錢的生意公司為什麼不接？製造業就算少賺也是賺。有些採購畫大餅騙他，用可能會下大量訂單來要求比行情價更便宜的價格，他太年輕看不清，剛回家時衝突多。」在兒子後面受訪的林愛美，燙著一頭大波浪，說話時一對刷得又濃又黑的眼睫毛，像兩隻蝴蝶飛呀飛的，穿著自家制服，穠纖合度，保養得宜看不出年過60。

林愛美強調，採用三摺設計的LEXUS布口罩，延展性和包覆性皆佳，拉開後可以包覆下巴。（圖／黃威彬攝）

魏家先祖是上海人，第一代（魏震斌爺爺）原本在上海經營綢緞莊，來台後在西門町與友人合資開百貨行，第二代魏康年則在成衣外銷公司上班，娶林愛美為妻。上海人講究吃穿，媳婦要出得廳堂入得廚房，林愛美雖是本省媳婦卻無可挑剔，「公公退休前，每天下班回來前一個小時，我就燒水、沏香片，等公公一回來，香片溫度正好。」

成家後，魏康年想創業，便向父親借了30萬元成立康翔制服，第一筆生意就是國中同學王令一家族開的力霸百貨急需大量員工制服，還因此打出名號。魏康年為了接單，沒日沒夜跑客戶，應酬喝酒不眨眼，鎖定SOGO、統領等熱門百貨業，看準正崛起的汽車及飯店業，慢慢累積客戶。

康翔的工廠內有不少老師傅，平均年資都超過10年。 （圖／康翔提供）

不明白的外人，看魏家是順風順水，實際的日子卻像公司牆上公公珍藏的書法作品，是一個大大的「忍」字。「創業沒多久，我公公退休被倒會，負債700多萬，我們一肩扛起；一對兒子患血友病，每周要打好幾萬塊的凝血針，經濟壓力很大。當時姊姊問我是否後悔嫁錯老公？我沒回答，只是流眼淚。」林愛美說。

「我不是不服輸，我和先生都是個性執著的人，只是一心想把生意做好，讓兒子們平安長大。」林愛美解釋。

熬到1990年，台股破萬點景氣好，以往只替員工做一件萬年背心的公司行號，也開始注重形象，除了換季還年年設計新款，康翔業績大爆發，才站穩腳步。2001年，魏康年西進在上海成立分公司辦事處，兩岸都接單，創下一年營收一億元。

於康翔公司內，還可見到魏康年夫婦創業時買的裁縫機，它已有三十多年歷史。（圖／黃威彬攝）

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(中時電子報)