台灣中小企業的傳承，向來沒有說明書。「康翔制服」的第二代魏震斌，22歲畢業後從美國回台，進入康翔跑業務，他形容父親像把魚放生大海，讓他自己去跑床單浴巾等飯店用品業務，再慢慢接觸制服生意。

不過新世代有新作法，魏震斌利用網路關鍵字打廣告，成功開發新客戶，只要有機會接單，再遠也去拜訪，花蓮台東南投全台跑透透，兩年前大腿骨折照樣出門跑業務，這麼拚命就是想讓父親認同。

魏震斌展示藍寶堅尼跟法拉利的改裝廠制服，運動風設計很有「賽車感」。（圖／黃威彬攝）

專替台大醫院、高鐵等服務的台灣後勤管理龍頭威合威務公司，今年第一次和康翔合作，稱讚魏震斌熱情積極，對新制服的設計很滿意。魏震斌表示，威合威務承攬各大醫療機構、科技廠的後勤清潔與傳送任務，他們新的POLO衫制服要彈性透氣、吸濕排汗，顏色上選定灰藍色突顯專業感，領子的門襟有藍色格紋、和藍色條紋兩款，看起來朝氣又年輕；襯衫領子還加上領扣，休閒中帶有穩重，不會覺得頹廢，高階主管也能穿。

「康翔的強項是無數的訂製經驗，以及細膩服務，有能力將潮流元素融入設計，也能夠考慮不同作業環境下的制服特性，為客戶先想一步。畢竟一個企業有老中青三代，中年婦女環肥燕瘦，不能只有大中小三種尺寸。今年適逢TOYOTA制服大換款，我將『代父出征』，親自帶隊到中南部調查TOYOTA基層意見；TOYOTA這次訂做2萬多件制服，我們屆時會製作30多個尺碼，來服務他們。」

林愛美強調，每家企業都有自己的品牌色系，設計制服時需列入考量。（圖／黃威彬攝）

眼前的魏震斌顯得侃侃而談，相當自信，已非昔日那個自閉小夥子，他這一生與病同行，用強靭的毅力跨越逆境，全心投入康翔18年，漸能獨當一面，腦海也浮現從製造業跨到流行服飾的康翔新藍圖，儘管要得到父母親的首肯還要花一些時間，但這個制服王國的新篇章已悄然開展。

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(中時電子報)