治療禿髮的偏方千百種，有人拿搗碎的洋蔥或大蒜塗抹或溼敷於頭皮、眉際，也有人則嘗試純麻油，或使用電視購物上號稱可以促進毛囊生長的養髮液。但皮膚科醫師建議，所有掉髮都有其原因，應該對症下藥，不可貿然嘗試偏方。

台大皮膚科教授蔡呈芳表示，不少人在頭頂上發現一塊圓禿，就在網路搜尋網友意見，自行塗抹極具刺激性的東西，如洋蔥或大蒜，希望可以刺激毛囊，活化再生。但事實上，大部分圓禿都會自行恢復，如果覺得復原時間太慢，可在醫師指示下使用類固醇或是過敏藥水治療。但不建議使用過於刺激的東西，反而會引發皮膚炎。

洋蔥具有刺激性，在無法控制濃度的情況下，可能導致接觸性皮膚炎、過敏性皮膚炎、頭皮紅腫等狀況，長時間塗抹更容易引起上述不適症狀，不建議嘗試。至於雄性禿，目前食品藥物管理署核准口服藥物以及外用藥物2種，蔡呈芳建議，有雄性禿困擾的人應該至皮膚科門診接受診治，經醫師評估後用藥，就能延緩掉髮速度。

值得注意的是，最近天氣悶熱，騎機車戴上安全帽時頭髮悶在其中，容易引起毛囊炎、脂漏性皮膚炎，造成大量落髮，建議民眾務必確實洗淨頭髮。

食藥署提醒，各種落髮、毛髮稀疏、禿頭有其不同的成因，對於沒有根據的偏方，應該抱持小心謹慎的態度，不要輕易相信，應儘早確診原因，妥善解決落髮問題。

(中時電子報)