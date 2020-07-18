洗澡的時機、水溫、當時的身體狀況都會影響健康。關於洗澡的各種說法，你了解多少？說到洗澡，從古早至今流傳了多種說法，從冷水增加免疫力到不適當的洗澡時機會導致昏厥，以下整理了9種坊間的講法，以中西醫觀點，為大家提出解答。

Q1:洗冷水澡可以增強免疫力？

從中西醫的觀點來看，都認為這種說法並沒有根據。

芊月堂中醫診所中醫師廖千慧指出，增強免疫力還是要靠運動和飲食。她建議，如果身體允許，可以不用穿過多的衣服。至於洗澡的水溫以攝氏38～40度為佳，不能過冷也不行太熱。

針對冷水澡可以增加免疫力的說法，臺北市立聯合醫院中興院區新陳代謝科主任黃麗珊更直指「沒有這種事情」。

Q2:酒後洗澡會頭暈、眼花，甚至昏迷？

沒有太大關連。

黃麗珊指出，喝少量的酒對洗澡沒有影響，至於大量酗酒的人，則本來就會在酒後發生頭暈眼花，甚至昏迷狀況。因此，酒後洗澡跟頭暈目眩、昏迷沒有太大的關聯。

Q3:體力或腦力勞動後，如果立刻洗澡，會引起心臟、腦部供血不足，導致昏厥？

的確需要休息一下，但不至於昏厥。

廖千慧指出，以運動員為例，如果運動停止還在喘就洗澡，可能會有一點疑慮，但不至於昏厥，除非是因為體力上的勞動而脫水到極端嚴重的地步，不過這樣的情況算是特例。

至於用腦過度，她並不認為立即洗澡會因此昏倒。

Q4:滿身大汗的時候洗冷水會心肌梗塞？

有這種案例。

廖千慧說，流汗後血液會因為缺少水分而變濃稠，且流速變緩，這時候如果又因為洗冷水澡而使血管收縮，便可能引發心肌梗塞。

Q5:血糖低時洗澡，可能出現腦部供血不足，容易虛脫？

是。

黃麗珊指出，血糖低時，人本來就會頭昏，倒不是因為洗澡；但她也提醒，血糖、血壓太低的時候，先不要洗澡比較妥當。

Q6:常洗澡會洗掉身上的益菌和油脂保護層，所以一週只要洗1～2次就好？

依體質而定。

黃麗珊認為，看你的體質是否容易流汗而定，每個人不一。另外，如果是在寒帶，1～2次就可以，生活在其餘的氣候環境則不一定。

Q7:發燒時洗澡容易發生意外？

有可能。

黃麗珊說，發燒時體溫過高可能會引起熱筋攣，也就是抽筋的現象。如果這時正在洗澡則容易發生意外。

Q8:什麼時段洗澡比較好？早上或晚上？

沒有太大分別。

黃麗珊說，這要看個人習慣，早上或晚上沒有分別，洗乾淨就好。

Q9:吃完飯後洗澡，會引起低血糖，甚至虛脫昏倒？

不太可能。

廖千慧認為，吃完飯後，身體的血糖應該是處於上升的狀態，「已經進入血液的血糖，不會因為洗個澡就不見了」，頂多是肚子脹氣、消化不良。或許有些血液會因為洗澡而流向皮膚，不過血糖還是會慢慢上升。因為飯後洗澡就昏倒，似乎不太可能，但是黃麗珊仍然建議，飯後應先休息30分鐘再入浴。

(中時電子報)