立法院臨時會昨（17）日行使監察院人事同意權投票，場面如預期混亂，藍綠在立院大戰，在激烈對峙中，前警大教授、國民黨立委葉毓蘭罕見批警，大嘆「警察好像忘了我們也是人」。

立法院臨時會監察院人事同意權投票，投票時間截止前，葉毓蘭與民進黨立委邱議瑩疑因丟水大打出手，葉毓蘭一把抓住邱議瑩頭髮，引發邱議瑩不滿大罵，賴品妤見狀上前攔阻，其他立委也趕忙勸阻，才順利將兩人分開。

葉毓蘭解釋，因邱議瑩突往她的方向衝，反射本能為了要保護自己，才把邱議瑩「抓起來」，澄清沒有要攻擊她的意思。

（圖／摘自葉毓蘭臉書）

此外，葉毓蘭也在臉書表示，62、3歲才學懂原來立法委員沒有那麼大，在立法院內不是綠委的話，連警察都不把你當人，口中高喊「委員小心」，卻以拐子直接把藍委排除，以人牆阻擋藍委跟著陳菊進入議場，卻坐視六名綠委去追（打，未遂）弱不禁風的女藍委吳怡玎，以及花甲老嫗幾乎被勒頸缺氧窒息。

葉毓蘭直批，「綠委不把藍委當人 警察好像忘了我們也是人 不要為了保官位忘了從警初衷」，但也欣慰「還好媒體沒有全部淪陷還能捍衛正義」。

(中時電子報)