火箭主將哈登(James Harden)遲了一些仍平安到達奧蘭多準備復賽，卻被大家發現戴著「Blue Lives Matter(藍人的命很重要)」的口罩！所謂「藍人」就是美國警察(藍色制服)，即是黑人民權的抗爭對象(兩邊都叫BLM)，哈登怎會聲援警察呢？

哈登戴口罩的照片登在火箭推特上，那是藍人運動常用的口罩圖案，深藍配色的美國星條旗。經過哈登對ESPN說明，原來是他的鬍鬚太長找不到合用的口罩。「我只是找到一個能夠罩住我全部鬍鬚的口罩。我本來覺得這看起來很酷。」

這張照片引來很大爭議，哈登意外獲得許多警眷支持，誇他是真正的MVP；同時遭到黑人球迷怨恨，詛咒他在場上被打趴，還嘲笑哈登本來就需要執法者(裁判)護航。沒想到都是誤會一場，這些表錯情的球迷現在尷尬了。

哈登說他還沒決定是否穿上黑人平權球衣，事實上依照NBA與球員工會提供的選項，本來也沒有支持警察和其他種族的標語可用，因此使用較溫和「平權」標語的球員最多，黑人民權(Black Lives Matter)居次。

(中時電子報)