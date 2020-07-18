立法院臨時會昨(17日)行使監察院人事同意權投票，藍綠立委面對面衝突，在激烈對峙中，其中立委葉毓蘭不懼悍名在外的民進黨立委邱議瑩，在衝突中一把抓住她的頭髮，不停左右拉扯，局勢相當混亂，直到在旁邊的民進黨立委賴品妤急奔搶救，才結束兩人的激烈衝突。然而，葉毓蘭後來則說，當下是「反射的本能動作」，但她也奉勸要攻擊她的人離她遠一點，「因為我出手沒有辦法，否則我對不起我教過的警察學生」。

立法院會進行監察院人事同意權案投票時，卻上演國民黨立委朝主席台猛丟水球，民進黨立委也提前穿上雨衣、手持珍珠板防守，避免選票遭水球潑濕，其中，葉毓蘭雙手拉扯邱議瑩的頭髮、無黨籍立委林昶佐遭國民黨立委陳玉珍阻擋投票等場面，意外成為網友們關注的焦點。

然而，葉毓蘭搏命奮戰、不屈不撓的精神，更掀起網友們討論和佩服，而她事後則是表示，這是人生第一次在議場做這樣激烈肢體衝突，這出乎預料之外，原來準備有水球攻勢，且本來還要裝墨汁在裡頭，但尊重也不希望讓民進黨同事弄髒衣服。

葉毓蘭透露，當下伸手抓邱議瑩頭髮是「反射的本能動作」，因為她在距離很近的地方，直接向她的胸口砸水球，「我一定要保護好我自己，我不曉得立法委員是這麼危險的工作，我們很多的同事都快要被他們圍毆致死，之所以會有馬上有這樣反射動作的原因是，她過去真的是惡名昭彰，比如跑到法務部踹門等，只是排除危害，我沒有要攻擊她。」

另外，葉毓蘭也奉勸其他要攻擊她的人，「稍微離我遠一點，因為我出手沒有辦法，否則我對不起我教過的警察學生。」

(中時電子報)