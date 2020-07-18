【1】港病毒變「疫」 傳播率提高3成

香港正爆發第三波新冠肺炎疫情，香港專家對此指出，香港這次真的很嚴重！研究報告顯示病毒經過變種後，傳播率提高3成，平均1個確診者可傳染3至4人，雖然暫無證據顯示死亡率有提高，但情況已較1月下旬疫情初期更嚴重。也有認為疫情比起以往更嚴重，更出現老人院爆發，情況令人擔心。建議再多觀察5至7日，若疫情惡化，防疫措施要收緊至3月時最嚴厲的水平。

【2】開綠色通道 兩岸可3驗核酸

在兩岸疫情已獲控制，持續嚴格防疫下，兩岸的台商或企業綠色通道，絕對可以立即開放，其實只要部分參考中韓綠色通道的作法，出發地先驗首次核酸，抵達後再立即驗二次核酸，過一周後再驗第三次核酸，基本上即可篩出絕大部分的病例。

【3】陸外貿回溫 對美順差年減10％

大陸海關總署14日公布6月外貿數據，以人民幣計價的出口年增率為4.3%呈連3個月正成長，而進口年增率也達6.2%。大陸官方觀察上半年外貿表現優於預期，經歷第1季疫情震盪後，第2季表現回穩，單季外貿總額7.67兆元（人民幣，下同），降幅較上季收窄6.3個百分點。但專家觀察疫情帶來全球需求下降的不確定性，大陸外貿格局有待進一步觀察。

【4】中美世紀戰爭 恐在南海引爆

美國國務院於13日發表全面否定大陸南海主權聲索主張的聲明後，美國軍艦即闖入南沙群島海域，美軍偵察機也進一步抵近解放軍南部戰區進行偵察。大陸官媒發表評論指出，率先引爆中美世紀戰爭的，可能不是台海而是南海。

【5】引外企投資 習喊話擴大開放

去年以來，大陸接連遭遇中美貿戰、新冠疫情及長江洪災的三面夾擊，經濟前景不明，造成投資衰退，危及經濟成長，為此，大陸國家主席習近平日前向全球企業負責人喊話；他首先強調，大陸是防疫及恢復經濟同時進行，而大陸經濟長期向好的基本面沒有改變；他保證，將繼續深化改革、擴大開放，為中外企業創造更好的營商環境。

(中時電子報)