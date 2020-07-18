國外新冠肺炎疫情延燒，口罩熱度仍不減，康是美今早11點將在APP開賣中衛口罩，有酷黑和天空藍2色可選擇，另絕美的薰衣草紫口罩也開賣，今早10點起可至萊爾富門市機台預購，各大通路的販售詳情《中時電子報》為您整理如下。

【藥妝藥局】

●康是美

今（18日）早上11點在康是美的APP開賣中衛口罩，有酷黑和天空藍可選擇，每盒50片裝，售價300元，另也有恒大成人醫用口罩與美德手術防護口罩，可以購買。

●大樹藥局

大樹藥局APP上開賣萊潔成人和兒童的醫用口罩，以及匠心品牌的口罩，每人限購1組，詳情依APP為主；另下周一（20日）起，萊潔醫用口罩「薰衣紫」將陸續於全省門市上市，詳情請依店家公告為準。

萊潔也在臉書官網宣布，絕美的「薰衣紫」口罩將於20日起，陸續在寶雅、大樹、丁丁、佑全、札幌藥妝和維康藥局等通路販售，詳情依各店家為主。

【超商賣場】

●萊爾富

今（18日）上午10點到晚上7點於門市機台，開放預購萊潔醫用口罩「薰衣紫」，每盒50入，特價349元，每個手機門號限購1盒，限量1萬盒，售完為止，詳情請依官網公告為準。

【網購平台】

●Yahoo奇摩購物中心

今（18日）早上11點開賣中匠心三層醫療口罩成人、婦幼兩款可以選擇，每人限購1盒，售價250元；另也有艾可兒醫用口罩，婦幼立體型，花色有長頸鹿、恐龍、海洋三種，採隨機出貨，每盒50片裝，售價850元。

●蝦皮購物

每天的下午5點將開賣台灣製醫用口罩，詳細的款式、品牌和價格，依網站公告為準。

●PChome 24h購物

7月17日到7月20日開賣綠色的美德醫用口罩，週拋型每盒20片裝，2入1組，售價598元。

(中時電子報)