高雄市長補選國民黨參選人李眉蓁，先前改編《漂向北方》，重新詮釋符合在地高雄人的心境的《北漂返鄉》，這回他再改編《Mojito》，不料卻引發版權爭議，MV緊急下架。對此，李眉蓁罕見動怒，為團隊抱不平，深夜她特別特調無酒精版的Mojito，替團隊加油打氣。

李眉蓁改編周杰倫新歌，《高雄Mojito》帶大家體驗高雄生活，包括丹丹漢堡的皮蛋瘦肉粥、駁二、澄清湖、衛武營等等。MV中李眉蓁又唱又跳，歌聲令人驚艷，不少網友大讚「眉蓁唱歌真好聽，充滿陽光氣息，太棒了！」「歡樂年青有活力的高雄人人愛」。

不過，改編歌曲卻引發版權爭議，有網友也對她使用抖音平台有疑慮。陣營發言人鄭照新表示，因《Mojito》已授權給抖音，因此團隊重新作詞、編曲，沒有侵權問題，也單純因為尊重版權而採用抖音，對平台並無主觀偏好。

對於陳其邁陣營要求道歉，李眉蓁16日面對媒體時罕見動怒，怒罵「杰威爾公司都說是誤會，1450躲在背後帶風向，到底算什麼？」

18日深夜12點多，李眉蓁在臉書PO出影片公開「特調飲品」，慰勞辛苦的團隊夥伴，「休息一下，我們團結繼續為高雄市帶來幸福！」

無酒精版的《Mojito》，用檸檬、薄荷葉、汽水、糖，超簡單食譜輕鬆上手。網友看完表示，「看起來就讓人透心涼的飲品」「特調的！買得到嗎？」「奇兵奇招，加油！」另外有人也發現李眉蓁穿著《冰雪奇緣》的衣服，說「衣服好可愛」「姊你的衣服是在哪理買的」。

(中時電子報)