2024年總統大選，媒體人吳子嘉認為，民進黨在處理三倍劵議題上有諸多缺失。外加現下年輕人失業問題、經濟轉型等議題都慢慢浮現，2024大選將對民進黨不利，可說「敗象已露」。且民進黨內無人是新北市長侯友宜的對手，侯2024有機會。

受到上半年的新冠肺炎疫情影響，政府推出「振興三倍券」刺激市場經濟。但沒想到三倍券上路首日，部分郵局、超商出現了民眾排隊領取紙本券，造成電腦系統出現短暫當機現象。

對此，民進黨立委何志偉直言，行政院發放振興三倍券本意良好，但是技術和流程必須要檢討，他在本周已經2天沒睡覺，搞到三魂七魄都快沒了，漏洞百出的超前部署變成「超渡部署」。連民進黨桃園市議員王浩宇都表示，三倍券推出後，選擇實體券比例過高，政府應要檢討並多努力。

而《美麗島電子報》董事長吳子嘉接受港媒《中評網》採訪時直言，行政院這次三倍券就沒弄好。但比其更重要議題是，現在國際和亞洲經濟持續下滑、供應鏈重組的問題，還有台灣年輕人失業問題、經濟轉型等議題，都還沒看到政府拿出作為來。政府若再沒提出具體作為，施政不力的問題就會暴露出來，2024大環境將對民進黨不利，敗象已露。

吳子嘉更提醒，侯友宜民調聲望都很高，目前民進黨裡「沒有一個可以打過侯」，雖然總統蔡英文連任時得到中間選民和年輕世代的支持，但2024大陸因素是否還會存在？尤其侯友宜的色彩是台派，也不親中，可搶到中間選民的認同，加上退休員警力也力挺侯，侯要參選2024是有勝選機會。

(中時電子報)