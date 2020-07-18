李玟發文澄清。（圖／翻攝自CoCo李玟微博）

45歲動感天后李玟（CoCo）9年前和大她16歲的加拿大籍富商老公布魯斯（Bruce）結婚，最近她突然寫下：「要醫治破碎的心靈，是需要極大的勇氣和時間的。」婚變傳聞因此而起，今(18日)凌晨，李玟發文親自解釋婚姻狀態：「我和過去一樣仍然在被愛與愛中，練習更好的可能」。

李玟2011年和Bruce舉行世紀婚禮，也成為Bruce兩個女兒的繼母，近年來李玟一度表示有意拚懷孕，但後來又強調順其自然。去年她在台灣舉行演唱會，Bruce和兩個女兒也到場，可見感情不錯，13日她閃電在微博開腔，意有所指喊：「醫治破碎的心靈」，姊姊Nancy回應是妹妹的私事，又指：「我覺得就算天天見面，也不代表沒事，這些由他們自己回答，我不方便說」。

今凌晨，李玟再度發文，表示：「謝謝大家的關心，我和過去一樣仍然在被愛與愛中，練習更好的可能。」也說因為疫情比較多時間待在家，經由姊姊介紹看了很多心理學的書跟影片，產生興趣，「世界偶爾不美好，但是我們也要練習讓自己樂觀去面對，當你偶爾感到脆弱是OK的！不要害怕！告訴你身邊的人你真正的狀況」。

李玟最後說，愛你的人會幫你找回力量克服困難，自己也要多支持照顧身邊愛的人，「讓我們互相支持、互相鼓勵。快樂一起分享、挫折一起成長。好嗎？愛你們！」

(中時電子報)