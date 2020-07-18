Hoodie Melo? How about Skinny Melo 👀 pic.twitter.com/fa0nQ68FcX — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) July 13, 2020

NBA停賽期間，拓荒者前鋒「甜瓜」安森尼(Carmelo Anthony)善用時間塑身成功，在奧蘭多現身時被媒體呼為「苗條甜瓜」。雖然安森尼並不胖，但據他本人所說，他很久沒有看到230-235磅(約104.3-106.6公斤)的體重了，他停賽前的體重約240磅(108公斤)。

安森尼周五對媒體說他其實只減了5磅，主要是減脂成功，體脂肪率下降所以顯得精瘦。安森尼停賽前有場均15.3分、6.3籃板的輸出令人驚豔，而且是先發球員。儘管比不上2017年以前都是場均20分，本季投籃命中率42.6%、三分球37.1%仍然很不錯。

大約也在2017年，安森尼被傳聞穿著連帽外套練球時就會變成超人般的球員。有球迷目睹他在半夜兩點練球， 彈無虛發，戰力遠勝詹姆斯(LeBron James)，留下「帽T甜瓜(Hoodie Melo)」的都市傳說，還被電玩遊戲商2K拿來做噱頭。這次的精瘦版甜瓜會不會成為最新的傳說呢？

(中時電子報)