立法院會昨(17日)進行監察院人事同意權案投票，卻上演藍綠大混戰，更爆發推擠以及水球戰，畫面令全台民眾都相當傻眼。然而，資深媒體人陳揮文昨(17日)在節目中接受扣應(call in)時，有聽眾認為，不論接下來後續的爭論爭執，「就放任吧」，有很多事情在人民眼裡就像是作戲。對此，陳揮文也表示認同。

立法院會昨進行投票過程中，國民黨不埋單，破壞圈票處、擲水球彈表達不滿，但仍不影響開票結果，在一陣混亂尾聲，立法院長游錫堃宣布監察院人事案全數過關，依規定新任監委將於8月1日就職。

而新竹民眾YC先生扣應到《觀點-陳揮文時間》節目中表示，這次立法院打打鬧鬧，會覺得國民黨為何不好好跟民進黨思路走，「就像我們對民進黨很有自信他做不好，那這狀況下，應該放任對方怎做就做，因為過去國民黨怎做都會被抗衡，那這次就讓人民去看民進黨怎做，結果是好是壞」；他進一步說，不論後續爭論爭執，「就放任吧」，有很多事情在人民眼裡，像是作戲。

對此，陳揮文也表達認同，其實柯建銘已經在檢討了，「國民黨應該想想這次打完了，已經結束了 ，那要不要繼續這樣的路線，這點是國民黨要去思考的。」

另外有一名來自嘉義的陳先生則是扣應表示，「在野黨不夠孤注一擲，沒有指標性人物、言論，裡外真的不行，一團亂，真的沒有人可以帶動，沒有強而有力論述，就沒辦法帶動人心。」

(中時電子報)