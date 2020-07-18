「藝FUN券」APP將於18日至20日三天供民眾下載、註冊登記，文化部建議民眾依身分證字號或居留證號的尾數雙、單號分流。（文化部提供）

文化部推出的「藝FUN券」今（18日）早上9點開放登記註冊到20日為止，並將21日中午12點直播抽籤，22日中午12點起開始使用，關於「藝FUN券的常見問題《中時電子報》為您整理如下。

文化部表示，今早9點起開放民眾登記註冊，但為使下載註冊更順利，建議民眾以按身份字號或居留證號尾數雙、單號，分別於18、19日登記，前兩天來不及註冊的民眾，則可在20日進行。

文化部指出，目前已有1萬2000個店家加入，其中有書店、出版業、文創工作室、藝文體驗活動等逾1500家次，電影院更是近100%的註冊率，幾乎全台電影院皆適用，而通過審核的店家都將顯現在「藝FUN券APP」的藝文消費地圖，方便民眾查找。

● 誰可領「藝FUN券」？

與振興三倍券相同，只要有智慧型手機及身分證字號或有居留證號碼之非本國籍配偶，綁訂手機號碼註冊成功後，即可獲得藝 FUN 券之抽籤資格。

●怎麼領取「藝FUN券」？

今天上午9點至20日晚上9點開放註冊，取得抽籤資格，7月21日中午12點，將在文化部臉書、Youtube直播抽籤，7月22日中午12點起，開始使用。最晚要在12月31日前使用完畢，逾期失效。

●怎麼用「藝FUN券」？

1.實體店家：

可用「藝FUN券APP」搜尋藝文店家地圖，在消費時掃店家QR Code或讓店家掃描付款QR Code，選擇抵用張數，即完成付款。

2.線上購買：

在相關網站確認購票後，點選「使用藝FUN券」，再選擇抵用金額，輸入身分證字號及手機後三碼，最多可抵4人份票券。

●哪裡可用「藝FUN券」？

博物館、地方文化館、社區營造場域、文化資產保存場域、工藝創作銷售場域、音樂、藝文展演空間、文創園區、文創聚落、書店（出版社）、唱片行、樂器行、電影院、展會、市集、街頭藝人、藝文工作者、藝文展演預購票券電商平臺等。

●可和三倍券一起用嗎？

可以，能夠使用藝 FUN 券的店家一定可以用振興三倍券。

●「藝FUN券」可找零？

每張藝 FUN 券的面額是 100 元，消費時不找零；商品價格如大於藝 FUN 券使用金額，就差額部份需再繳現金或以其他支付工具支付。

(中時電子報)